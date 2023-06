Genova ha uno stretto vincolo che da oltre novecento anni la lega al Battista

Sono diverse le motivazioni e le occasioni per visitare Genova. Una delle più interessanti sono le celebrazioni per San Giovanni Battista. Il 24 giugno Genova festeggia San Giovanni Battista, il Santo Patrono della città. Per una notte e un giorno, la città si anima per celebrare la sua tradizione, la sua storia e lo stretto vincolo che da oltre novecento anni la lega al Battista. Questa ricorrenza è una speciale occasione di festa per i genovesi: nella notte tra il 23 e il 24 giugno, il centro storico è animato da eventi, musica e dal tradizionale Ghost Tour – uno spettacolare viaggio tra miti e leggende della Genova antica – in attesa della mezzanotte, quando l’attenzione si sposta su Piazza Matteotti per la tradizionale accensione del gran falò di San Giovanni Battista.

Il 24 giugno, si tiene invece la spettacolare e solenne processione delle antiche Confraternite genovesi, dette “Casacce” in cui l’Arca Argentea con le ceneri del Santo viene portata dalla Cattedrale di San Lorenzo, passando per piazza Raibetta e piazza Caricamento, fino al vicino Porto Antico. Questa processione ha anche un grandissimo valore storico-artistico, poiché in questa occasione le processioni delle Casacce portano i monumentali Cristi processionali, simbolo del prezioso patrimonio artistico e devozionale delle chiese e degli oratori di Genova.

Una volta giunta al Porto Antico, la processione si ferma per la benedizione del mare e della città impartita dal Cardinale Arcivescovo di Genova. La Notte di San Giovanni e la giornata del 24 giugno costituiscono da sempre un buon momento per scoprire Genova e i suoi mille volti. Passeggiando per i caruggi e le piazze del centro storico è possibile scoprire la città in una nuova luce.

La festa del Santo Patrono, è anche occasione per le aperture straordinarie dei Musei di Genova, un patrimonio artistico e culturale vastissimo, spesso ospitato all’interno dei fastosi Palazzi dei Rolli, le antiche dimore della nobiltà genovese. Anche a San Giovanni, Genova c’è, e vi aspetta!

Fonte: visitgenoa.it