Rottamazione o demolizione – differenze e quale scegliere

Le persone che leggeranno questo articolo che parla di rottamazione o demolizione magari vorrebbero conoscere le differenze e magari sono nell’idea di disfarsi di un vecchio veicolo che può essere una macchina o può essere una moto o può essere un furgone, perché magari sono veicoli ormai troppo vecchi o addirittura non marcianti o addirittura incidentati, o comunque non sono più in grado di circolare.

E poi ci sono quelle situazioni di mezzo che prevedono il fatto che magari una persona ha una macchina che ancora potrebbe circolare ma è troppo vecchia, e quindi non ci circola perché ha paura che poi rimane in panne, ed è costretto a chiamare un soccorso stradale e un carattere a sé con tutti i rischi di dover pagare una bella cifra di soldi, e poi il gioco non vale la candela.

Per quanto riguarda la rottamazione la stessa fa riferimento a quelle pratiche che devono essere eseguite e che prevedono la demolizione del veicolo, e anche il riciclo e riutilizzo delle parti meccaniche, da parte dei centri di raccolta autorizzati che sono iscritti in genere all’ albo dei gestori ambientali, che praticamente estrae quelle componenti del veicolo ancora in buone condizioni per poi utilizzarle e rivenderle come pezzi di ricambio.

Mentre poi ci sono dei rottami metallici che invece vengono destinati alle fonderie In poche parole.

E in ogni caso alla fine del processo questo centro di raccolta autorizzato a cui facevamo riferimento e tra l’altro nelle grandi città ce ne stanno tanti, quello che farà è consegnare un certificato di rottamazione al cliente così da attestare il buon esito della pratica e si impegna a provvedere alla richiesta di cancellazione dal Pra che solleva la persona da qualsiasi responsabilità penale, civile, amministrativa con la sua macchina.

Mentre quando parliamo di demolizione parliamo dell’iter che avviene nei centri di raccolta per quanto riguarda quello che dicevamo sopra e quindi lo smontaggio, la rimozione,, la separazione e poi la scelta dei componenti recuperabili, così come invece lo smaltimento dei materiali pericolosi in tutta sicurezza.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte dobbiamo scegliere un centro di raccolta autorizzato che abbia delle buone recensioni su internet per quanto riguarda la qualità del servizio che offrono e per quanto riguarda anche la tariffe.

E ad esempio per quanto riguarda il servizio possiamo optare per quei centri di raccolta autorizzati che si offrono di venire a ritirare eventualmente il nostro mezzo a prescindere di quale mezzo parliamo e quindi anche un furgone una moto o una macchina, a domicilio con un carro attrezzi senza farci pagare, e ad esempio questa non è una cosa scontata.

Nel senso che in genere questi centri di raccolta autorizzati offrono questo servizio di cui parliamo di ritiro a domicilio del nostro veicolo ma non sempre lo fanno gratis, e questo ad esempio può essere un criterio tra i tanti che noi possiamo prendere in considerazione per la scelta.