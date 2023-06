Morta una sedicenne in un incidente Autostrada del Sole tra i caselli di Fabro e Chiusi in direzione Firenze

Drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sull’Autostrada del Sole nel tratto compreso tra i caselli di Fabro (Terni) e Chiusi (Siena) in direzione di Firenze al chilometro 427. Coinvolti un mezzo pesante, un furgone e due autovetture. Il bilancio è di un morto e tre feriti. La vittima è una ragazza di 16 anni.

In base ad una prima ricostruzione fatta dalla polizia autostradale di Orvieto che è intervenuta, il furgone, a cui guida c’era la madre della vittima, sarebbe sbandato e sarebbero così state coinvolte le altre due auto nell’incidente. Sia i feriti, sia la vittima, sono stati portati all’ospedale di Perugia.

Sul posto è presente la Polizia Stradale di Orvieto per tutti i rilievi e la gestione del sinistro, uomini e mezzi di Autostrade per l’Italia e varie unità di soccorso. Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la temporanea chiusura del tratto.