Ragazzo di 17 anni che viveva in una comunità per minori di Cremona morto annegato nel lago di Endine

Tragedia giovedì pomeriggio nelle acque del lago di Endine, nei pressi di Spinone. Un ragazzo di 17 anni si è tuffato per fare il bagno e non è più riemerso. Sul posto – allertati dai suoi amici – sono giunti i vigili del fuoco nautici di Bergamo, una squadra del distaccamento di Clusone, i sommozzatori di Milano e i volontari di Lovere. Dopo poco il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato e recuperato dai sommozzatori. Sul posto anche i carabinieri.

La vittima è un ragazzo di 17 anni che – secondo quanto riferisce la stampa locale- viveva in una comunità per minori, la cooperativa Nazareth di Cremona. Era lì in gita con alcuni ragazzi che come lui fanno parte della cooperativa. Dopo pranzo, per rinfrescarsi dal gran caldo di questi giorni, il gruppo ha deciso di fare un tuffo nelle acque fresche del lago. Nel giro di pochi istanti il dramma. Il ragazzo, forse a causa di un malore, è finito sul fondo e non è più riemerso. Gli educatori della comitiva hanno subito chiamato i soccorsi.

Il minorenne è rimasto sott’acqua per più di un’ora e quando è stato individuato e riportato a riva, ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Anche l’elisoccorso, alzatosi in volo da Milano, è ripartito: per il giovane non c’era più nulla da fare.