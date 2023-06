“Se ti va” è il nuovo singolo di Mazzini

Dal 16 giugno 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “SE TI VA” (Maionese Project), il nuovo singolo di MAZZINI. “Se ti va” è la presa di coscienza di una storia d’amore che sta nascendo, durante il ritorno in macchina da una domenica al mare. Il testo descrive quella voglia di fare l’alba con la persona seduta sul sedile di fianco, di cui ci stiamo innamorando, e della paura che si prova prima di scoprire se il desiderio sarà ricambiato.

Il brano è una ritmata traccia indie pop basata su un sottofondo di synth e di un arpeggiatore di basso che “muove” l’atmosfera, in cui si inserisce una batteria molto incisiva sui ritornelli. La voce, “metallica” e “asciutta” sulle strofe, è arricchita dai cori sui ritornelli ed “esplode” in un cantato liberatorio sul finale.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Una giornata al mare di domenica, guidare con i finestrini abbassati, i parasole tirati giù che dividono i sorrisi di due persone che si piacciono. Con questi ingredienti ho voluto immortalare l’innamoramento: quel mix di felicità, tensione ed adrenalina che ti fa sentire vivo, specialmente quando ancora non sai se quello che provi sarà ricambiato e, nel dubbio, per non rimanerci male, lo definisci come una ‘cazzata’.”

Biografia

MAZZINI è un cantautore italiano che “dà del tu”. Il punto cardine della sua scrittura è il raccontare la propria quotidianità fatta di amori disordinati, storie tra amici e la voglia di non rimanere sempre fermo.

Nel 2020 Mazzini firma per Romolo Dischi, etichetta discografica romana, sotto la quale sono uscite le sue prime canzoni “Coppia”, “Accendino” e “Lorena”, tutte inserite in alta rotazione su Rai Radio2 Indie e l’ultima entrata nella playlist ufficiale di Amazon Music “Nuovo Indie Italiano”.

Nel 2021 inizia la nuova collaborazione discografica con Maionese Project di Matilde Dischi, che si apre con la pubblicazione di “Fuorisede”, il cui video viene reso disponibile in anteprima su “Cromosomi”, e “Tutta la mattina”. Entrambe le uscite entrano in rotazione su Rai Radio2 Indie.

Ad aprile 2022 esce il nuovo singolo “Un sacco di ricordi”. Il brano è stato registrato presso lo Studionero di Roma con la produttrice Marta Venturini (Calcutta, Galeffi, Paola Turci, Emma Marrone, Viito e tanti altri) ed il video viene reso disponibile in anteprima su “Tuttigiùparterre”.

Nel 2022 Mazzini viene scelto come artista di apertura ad alcune date del tour estivo dei “Legno”, band di spicco nel genere Indie italiano.

Il 10 marzo 2023 esce la nuova canzone “Scontrini”, inserita nelle playlist di Spotify “indietaly” di “Indieitaly” e “INDIE ITALIANO” e “A PASSO VELOCE” di “Cromosomi”.