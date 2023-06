Libra: esce il nuovo singolo “Isola”

Dal 16 giugno 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “ISOLA”, il primo singolo di Libra. “Isola” è un brano che parla di una relazione che non riesce a funzionare, nonostante i vari sforzi da parte di entrambi gli attori coinvolti. L’isola, infatti, è la metafora calzante utilizzata per descrivere un mondo parallelo alla realtà, in cui il rapporto trova finalmente le condizioni per andare avanti. “Isola”, quindi, raffigura il salto nell’immaginazione che sovrasta il caos incombente sulla storia d’amore. Il singolo è prodotto da CORE (Rosario Canale), pubblicato dalla DMB Production e distribuito da Sony Music Italia: il primo passo per costruire un percorso, mattoncino dopo mattoncino, e per riuscire a realizzare i suoi sogni e progetti più ambiziosi.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sono molto felice di pubblicare il mio primo singolo ISOLA, ringrazio il mio team di lavoro: Cecilia Cesario, Rosario Canale, i miei genitori e tutte le persone che hanno contribuito a rendere meraviglioso quello che oggi potete ascoltare. Spero di poter andare sempre avanti, continuando questo percorso, con la stessa dedizione e passione che ho dal primo giorno in cui tutto è iniziato”

Giovanna Camastra, in arte ‘Libra’, è una cantante e musicista che nasce nel 2003. A soli 15 anni, nel 2019, compare per la prima volta in tv nel programma di Rai 1 “Sanremo Young” cantando con vari artisti importanti nel panorama nazionale, tra cui Gino Paoli, Rocco Hunt, Gigi D’Alessio, Marco Masini.

Ha frequentato e lavorato a corsi di perfezionamento vocale e musicale con grandi nomi della musica Italiana come: Peppe Vessicchio, Falso Nueve, Fabrizio Palma. Fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC Voce Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale. Libra deriva dalla costellazione cui appartiene, col suo essere socievole e pacifica.

I Bilancia sono gentili e non amano combattere, preferendo di gran lunga le risoluzioni col dialogo, proprio ciò che l’artista vuole raggiungere attraverso la musica. Libra, distaccandosi da credenze ancestrali, esprime la magnificenza del saper dosare situazioni ed emozioni, essere straordinariamente razionali nelle scelte, misurandone attentamente ogni aspetto e conferendo a tutto la giusta importanza.