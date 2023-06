Smaltimento condizionatori – come e quando farlo

Quando parliamo di smaltimento condizionatori parliamo di apparecchi che rientrano nella categoria cosiddetta RAEE e cioè la categoria dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti molto particolari.

Infatti parliamo di rifiuti non biodegradabili che hanno sostanze tossiche e che vanno smaltite e rimossi in maniera molto precisa altrimenti si rischia che rilasciano nell’aria sostanze tossiche che diventano rischiose sia per le persone che per l’ambiente.

Un’altra cosa da dire rispetto a questo condizionatore da smaltire e sostituire che comunque deve essere rimosso da un tecnico certificato e quindi come avviene nell’installazione, ma anche per la sostituzione o una semplice rimozione ci vuole un tecnico con patentino per il trattamento e lo smaltimento di gas fluoro lurati.

Praticamente poi lo stesso tecnico dovrà rivolgersi ad una ditta autorizzata che lo trasferirà in un centro di raccolta o in quelle società che si occupano di stoccaggio e recupero anche di questi materiali che sono quelle società che poi dovranno rilasciare una certificazione che documenti questa consegna in modo che non ci siano problemi.

Teniamo presente che il trasporto è delicato semplicemente perché può essere pericoloso e deve avvenire in sicurezza rispettando la legge e deve da essere seguito da persone che a norma di leggerlo possono fare, e quindi sono capace di spostare e stoccare questi rifiuti RAEE evitando qualsiasi tipo di problema tipo dicevamo sopra.

Tra l’altro se tutto va bene teniamo presente che di un condizionatore si possono recuperare addirittura fino al 98% di componenti, e addirittura anche gli stessi gas refrigeranti in certi casi possono essere recuperati e rigenerati.

Bisogna rivolgersi a dei professionisti nel settore quando abbiamo bisogno di smaltire un condizionatore.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come abbiamo già detto in realtà anche nella prima parte, se abbiamo bisogno di smaltire un condizionatore dovrebbe evitare di avere la tentazione del fai da te per risparmiare qualche soldo,e rischiare poi di farlo scorrettamente, e quindi di incorrere in pesanti sanzioni oltre che di inquinare che respiriamo e in poche parole il gioco non varrebbe la candela.

Tra l’altro soprattutto se viviamo in una grande città ci sono tante di queste aziende che si occupano di questo tipo di smaltimento particolare, e quindi sarebbe buono trovarne una che diventa la nostra di fiducia e di riferimento.

Infatti sarebbe poi quella classica impresa che noi possiamo contattare perché magari ne abbiamo bisogno per un altro elettrodomestico che vogliamo smaltire e quindi per esempio potremmo voler smaltire una televisione o una lavastoviglie o lavatrice, e insomma tutti a casa ne abbiamo tante, e quindi averne bisogno anche normale.

Per quanto riguarda il prezzo ognuna tra queste imprese giustamente ha le sue tariffe e non ha senso quindi sparare delle cifre in astratto, ma di sicuro ci costerà molto meno che andare noi a smaltirlo, e poi prendere qualche altra multa salata che ci farebbe di sicuro molto arrabbiare con noi stessi per la scelta errata che abbiamo fatto in poche parole.