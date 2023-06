Tre finali europee zero titoli: l’Italia mastica amaro

Nell’ordine Roma, Fiorentina e Inter. Tre squadre italiane in finale in altrettante competizioni calcistiche europee e tre sconfitte. L’Italia mastica amaro. L’ultimo in ordine di tempo l’amaro ko in Champions. La squadra di Guardiola alza al cielo la Coppa dalle grandi orecchie e beffa gli interisti che hanno giocato alla pari contro un City tornato umano per una sera. Tanti tiri in porta ma troppi errori con un attacco inconsistente. La squadra di Inzaghi torna a Milano senza la Coppa ma guarda al futuro.

Dopo il ko col City, Simone Inzaghi si dice soddisfatto della prestazione della squadra. “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati grandiosi. Han fatto una grandissima partita. E’ un momento difficile, ma abbiamo la possibilità di tornare in finale. Abbiamo affrontato una squadra fortissima e concesso veramente poco. Chiaramente ci sono tanti rimpianti, ma i giocatori devono essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto”.

“Abbiamo fatto un grandissimo percorso in Champions, ma vogliamo tornare in finale e abbiamo tutte le possibilità per tornarci – ha continuato Inzaghi -. Dobbiamo farlo avendo tutti i giocatori disponibili e giocando come negli ultimi due-tre mesi”. “Rinnovo? Ora bisognerà far passare qualche giorno, con la società c’è grande sintonia e ci incontreremo per programmare la prossima stagione”, ha concluso il tecnico dell’Inter.

Kevin De Bruyne a fine partita si gode il trionfo. “Sono stati due mesi difficili, ho avuto molti problemi col tendine del ginocchio e si è spezzato” ha spiegato il fuoriclasse del Manchester City. “Ma la squadra era forte abbastanza e abbiamo vinto”. “Ci abbiamo lavorato a lungo per ottenere questo risultato ed è fantastico. Non è stata la nostra miglior partita ma è tempo di festeggiare“.