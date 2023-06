Fiesso d’Artico. Anna Tuzzato morta in un incendio in una casa di Etterbeek

Tragica morte per una ragazza veneziana. Anna Tuzzato, 29 anni, ha perso la vita in una casa di Etterbeek, alle porte di Bruxelles. La giovane di Fiesso d’Artico (Venezia) è morta in un incendio. I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere di Anna Tuzzato nell’appartamento, al terzo piano della palazzina in cui abitava.

Il rogo è scaturito da una cucina al primo piano, ma le cause non sono ancora state accertate. La giovane veneziana di 29 anni lavorava da due anni a Bruxelles come responsabile della comunicazione di una ong attiva nell’agricoltura biologica. Anna Tuzzato, laureata in Comunicazione a Padova, viveva in Belgio a Etterbeek, una cittadina di 47 mila abitanti, nei pressi della capitale belga.

Nello stabile condivideva l’appartamento con un coinquilino. Sembra che l’incendio si sia propagato molto velocemente e proprio la rapidità dello sviluppo del rogo avrebbe impedito ad Anna di trovare una via di fuga. Ad ucciderla sono stati i gas tossici provocati dal fumo. I familiari sono subito partiti per raggiungere Bruxelles, non appena hanno ricevuto la notizia dal Consolato italiano.