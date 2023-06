Meravigliose vacanze in Calabria sul mare

Avete già pensato a prenotare le prossime vacanze estive? Se non lo avete ancora fatto, meglio affrettarsi per trovare una più ampia scelta di location e strutture secondo le vostre esigenze.

Villaggi in Calabria all inclusive family

Se la meta delle vostre prossime vacanze sarà la Calabria, potete pensare a scegliere una struttura ricettiva che offra tantissimi comfort e servizi, come i villaggi in Calabria anche a ridosso del mare .

Un villaggio turistico infatti è una opzione molto fortunata per soggiornarvi, dove trovare tutte le comodità, tantissimi servizi, strutture moderne e personale accogliente.

In un villaggio di solito vige la formula all inclusive, quindi si acquista il pacchetto tutto compreso, anche il viaggio, e avrete sempre tutto quello che vi serve, e giornate e serate super organizzate dallo staff di animazione.

Anche per i bambini ci sono tante attrattive, in particolare il baby e mini club, e tante attività anche per i più grandi.

Se viaggiate con la famiglia non c’è niente di meglio che scegliere tra i tanti villaggi in Calabria all inclusive family, con servizi ad hoc per le famiglie con bambini e ragazzi.

Spesso i bambini viaggiano gratis o con un forte sconto, quindi è anche conveniente passare le vacanze tutti insieme. In molti villaggi è anche permesso portare i propri animali domestici, in modo da non separarsi da Fido e Micio durante le vacanze.

Villaggi in Calabria sul mare economici

Se il vostro pensiero è il costo, non vi preoccupate, grazie ai tanti villaggi in Calabria sul mare economici potrete trovare quello che cercate a prezzi molto abbordabili.

Infatti se acquistate la vostra vacanza in una agenzia di viaggi anche online, troverete sempre molte offerte e occasioni imperdibili a prezzi convenienti, e anche last minute e last second, per non rinunciare a una bella vacanza direttamente sul mare.

Villaggi in Calabria all inclusive last minute

La formula last minute vi permetterà ad esempio di prenotare all’ultimo minuto il vostro viaggio, senza rinunciare alla qualità e usufruendo di un prezzo ridotto, proprio per il fatto che mancheranno pochi giorni alla partenza.

In questo modo l’agenzia venderà il pacchetto vacanza, e voi potrete godervi le vostre ferie in totale relax e spendendo meno.

Molti villaggi sono anche attrezzati per disabili o per anziani, in modo che tutti possano godersi delle ferie indimenticabili sul meraviglioso mare della Calabria.

Villaggi in Calabria sul mare pensione completa

I villaggi in Calabria sul mare a pensione completa sono quindi una soluzione ideale per una vacanza senza pensieri, da fare con tutta la famiglia, e trovando anche occasioni a costi abbordabili per tutti.

Essendo ubicati direttamente sul mare, è anche più facile raggiungere la spiaggia e il proprio ombrellone riservato, con lettini, sdraio, e un lido attrezzato dove fare anche varie attività sportive e escursioni.

Inoltre in questa bella regione del Sud Italia potrete partire alla scoperta di luoghi incantevoli, spiagge mozzafiato, panorami stupendi, angoli di storia e cultura, tradizioni e arte, e anche degustare i prodotti tipici della tradizione enogastronomica del posto.

Villaggi in Calabria sul mare a Tropea

Tra le perle della Calabria una località sul Tirreno che merita di essere visitata è senza dubbio Tropea.

Questa cittadina sorge su un promontorio sulla Costa degli Dei, tra i Golfi di Gioia e di S.Eufemia.

E’ uno dei centri più affascinanti della Calabria e una località di mare rinomata.

Possiamo trovare tantissime strutture ricettive, tra case vacanza, alberghi, hotel, B&B e villaggi in Calabria sul mare a Tropea dove soggiornare.

Altre note località che possiamo citare sono Diamante, Paola, Pizzo Calabro, Capo Rizzuto, Roccella ionica, distribuite sia sul mare Ionio che sul mar Tirreno.

Tra mare cristallino e acque limpide, rocce a picco sul mare e piccole baie sabbiose per rilassarci al sole, potremo godere di una fantastica vacanza in Calabria.