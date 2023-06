Le ultime tendenze in fatto di occhiali da sole

Per proteggere al meglio i propri occhi dal sole è bene scegliere un tipo di lenti con protezione Uva e Uvb al 100%, di colori scuri e che possano darci una visione chiara e nitida del mondo circostante, ma anche anche per dare carattere a nostro look quotidiano.

Moda occhiali da sole 2023

Come ogni anno anche per gli accessori di outfit come sono gli occhiali da sole, la moda cambia, coinvolgendoci in una miriade di varie forme e colori diversi che accompagnano le nostre giornate durante la primavera e l’estate.

Quest’anno la moda primavera-estate per gli occhiali da sole vede forme grandi, montature squadrate e colorate. I migliori brand hanno creato stupendi occhiali da sole alla mo da, per valorizzare il nostro abbigliamento in ogni contesto, sia nel tempo libero, come nelle giornate lavorative, in famiglia o con gli amici.

Occhiali da sole 2023 donna

I modelli di occhiali da sole delle tendenze primavera estate 2023 da portare sempre con se in borsa, sono occhiali da sole dalle montature colorate, con lenti sfumate e dettagli curiosi.

Per chi preferisce un accessorio più classico e minimali ci sono anche modelli versatili e sempre attuali.

I nuovi occhiali da sole primavera estate dei più famosi brand del settore sono di colore rosso, che quest’anno è presente in quassi tutte le collezioni sunglasses ed è anche il colore di montatura più prodotto dalle aziende di moda.

Ritornano poi di moda le montature a farfalla che sono più grandi di quelli a cat-eye, ma dalle forme affusolate e che prevedono un allungamento del frontale e dello sguardo.

Tra le novità troviamo gli occhiali da sole con i loghi oversize.

Tanti brand di eyewear realizzano modelli con lenti grandi che vanno a coprire buona parte del viso, altri invece rivisitano forme classiche ma in formato maxi e con linee squadrate.

Occhiali da sole alla moda uomo

I modelli di occhiali da sole alla moda uomo sul mercato sono davvero tanti quest’anno.

Tra i più gettonati troviamo quelli in stile anni 90 con montature sottili, metalliche e di forma rettangolare, sia total black come in toni fluo.

Ci sono come per la donna, modelli oversize e di acetato, con montature grosse, troviamo poi i classici rivisitati, che vanno bene per tutti i giorni.

Tuttavia troviamo anche modelli più eleganti o più spiritosi, quelli sportivi e quelli all’ultimo grido.

Ad esempio quello modello aviator, che sono un classico intramontabile e aggiungono un tocco di stile retrò al vostro look.

Se amate gli occhiali da sole rotondi sappiate che anche questo stile retrò negli ultimi anni è tornato di moda. Con montatura sottile conferiscono un aspetto chic e sofisticato.

A parte l’estetica, è molto importante comunque scegliere una forma di occhiale che si adatti al meglio alla forma del proprio viso, e che che ci possa proteggere bene dai raggi UV.