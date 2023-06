Falsa malattia e violazione legge 104: come scoprire i dipendenti lavativi

Purtroppo, in diverse aziende, pubbliche e private, sono presenti dei Lavoratori lavativi che utilizzano la cosiddetta falsa malattia e violano la legge 104. Non è un comportamento da prendere alla leggera poiché provoca serie di effetti e risvolti negativi. Anzitutto, il lavoro in azienda subisce un rallentamento per colpa del dipendente assenteista. Si viene a creare un clima poco sereno tra i colleghi che dovranno quindi sobbarcarsi del lavoro extra per coprire le mancanze del lavativo di turno. Non da ultimo, la finta malattia rientra in tutto e per tutto tra le truffe allo stato poiché l’istituto di previdenza sociale cioè l’INPS corrisponde ugualmente la paga al lavoratore. Infatti, è proprio per questo motivo che i furbetti decidono di inviare la finta malattia percependo ugualmente uno stipendio senza dover effettivamente lavorare.

Passiamo subito a vedere nel dettaglio come si definisce la finta malattia e anche la violazione della legge 104 per poi accendere i riflettori sui segnali che indicano questi comportamenti scorretti che possono essere scoperti Grazie all’intervento di un valido investigatore privato a Roma.

Falsa malattia: di che si tratta

Prima di andare a vedere quali sono i segnali che aiutano a scoprire i dipendenti poco onesti con il loro datore di lavoro, occorre fare un passo indietro per capire che cosa sia in effetti questa tanto chiacchierata falsa malattia. Fondamentalmente, si parla di falsa o finta malattia nel momento in cui un lavoratore dipendente invia il certificato di malattia al lavoro senza essere davvero convalescente.

Naturalmente, per fare tutto ciò occorre avere un medico di famiglia che collabori alla messa in scena. Non è finita qui perché Il dipendente che utilizza la cosiddetta falsa malattia non rispetta le fasce orarie cioè dei periodi di tempo in cui occorre stare in casa. Si presume infatti che una persona che sta male e sta poco bene stia a casa a riposare e non in giro per i fatti suoi. Invece, i dipendenti e i lavoratori che utilizzano la falsa malattia non rispettano le fasce orarie e sono in giro a fare compere, in vacanza o addirittura a svolgere una seconda attività lavorativa.

Violazione legge 104: che cosa vuol dire

Quando si parla di falsa malattia, è molto facile e comune che il discorso vada a parare anche sulla cosiddetta violazione della legge 104. La normativa di legge attualmente in vigore prevede che le persone con disabilità abbiano diritto ad essere accudite dai loro familiari e parenti più stretti. Vale a dire che un lavoratore dipendente ha diritto a delle ore di permesso per accudire il familiare disabile o gravemente malato assentandosi dal lavoro.

Sebbene questa legge esista naturalmente per un ottimo motivo, molti dipendenti e lavoratori La utilizzano in maniera errata richiedendo i permessi senza averne realmente bisogno. Questo tipo di violazione del contratto è ancora più subdolo e difficile da scoprire ma non se ci si avvale di un valido investigatore privato a Roma si occupa sia di casi legati alla sfera personale come l’infedeltà coniugale ma anche in ambito aziendale.

I segnali per scoprire la falsa malattia e la violazione legge 104

Chi si occupa di investigazioni private ed è nel settore da diversi anni, è pronto a indicare alcuni dei segnali che aiutano a scoprire la finta malattia. Solitamente, un lavoratore dipendente che utilizza questi stratagemmi per lavorare il meno possibile, si fa preparare il certificato di malattia dal lavoro a ridosso del weekend. Infatti, i giorni preferiti per starsene a casa dal lavoro e andare al mare sono naturalmente il venerdì e il lunedì.

In altri casi, la malattia viene inviata proprio il giorno in cui il dipendente dovrebbe rientrare dal periodo di ferie pagato proprio per allungare le vacanze al mare o in montagna evitando il più possibile l’ufficio.

Occorre controllare quando i dipendenti chiamano il medico per ricevere il certificato di malattia poiché chi lo fa vicino a feste comandate, patronali e ponti vari è particolarmente sospetto. Un paio di controlli incrociati tenendo presenti questi semplici consigli e il calendario alla mano, possono aiutare un adattatore di lavoro a individuare tutti i furbetti che pesano sull’azienda affossando la produttività.