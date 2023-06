Allontanamento api e insetti – i migliori rimedi

Quando parliamo di allontanamento api e insetti parliamo dei servizi messi a disposizione dalle varie imprese di disinfestazione presenti sul territorio che sono sempre pronti ad aiutare i propri clienti per qualsiasi caso di infestazione non solo in un’abitazione, ma anche in qualsiasi locale e non solo per le api o insetti ma anche per esempio per scarafaggi o blatte, topi o volatili dipendendo dalla situazione che si sta vivendo.

E dicevamo che non si occupano solo di farlo nelle abitazioni perché spesso sono anche molti gli imprenditori che ne richiedono i servizi per un loro locale, e quando parliamo di locali Parliamo di un negozietto di alimentare come parliamo del ristorante o di una trattoria, o anche di strutture ricettive come alberghi o pensioni o bed and breakfast.

E in tutti i casi quando ci sono dei locali aperti al pubblico la questione diventa di salute pubblica appunto nel senso che allontanare animali vari infestanti significa tutelare la salute dei clienti che si muovono all’interno e anche dei dipendenti, e un imprenditore non può fare a meno di fare ciò.

E anzi In genere un imprenditore in questa situazione non vuole avere sorprese negative e quindi vuole avere un’impresa di fiducia e di riferimento da contattare non solo per eventualmente le api o insetti ma anche per gli altri animali infestanti di cui parlavamo.

Quindi a questo punto il da farsi sarà avere un’impresa di fiducia anche per quanto riguarda la possibilità di incontri di monitoraggio che sono fondamentali per la prevenzione perché altrimenti magari li contattiamo solo per eliminare o debellare un eventuale infestazione, ma poi non prendiamo le precauzioni necessarie per evitare che la stessa si ripete e stiamo sempre lì a fare disinfestazioni e a spendere soldi.

Le imprese di disinfestazione utilizzano varie tecniche per allontanare le api e altri insetti.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte le imprese di disinfestazione quando devono allontanare delle Api hanno vari strumenti e hanno varie frecce al loro arco come per esempio ricorrere a oli essenziali per usare prodotti naturali e quindi Oli che magari contengono lavanda o Eucalipto o citronella, e sono dei sistemi molto interessanti anche se dovessero allontanare le vespe.

Quindi in quei casi quello che si fa è mettere dei diffusori di queste sostanze in vari angoli della casa oppure nei punti in cui sappiamo dove sono presenti le api.

Tra l’altro non è un caso che abbiamo usato il verbo allontanare e non uccidere semplicemente perché le api stesse svolgono attività importanti per l’ambiente naturale e sono fondamentali per l’uomo e basti pensare alla produzione del miele ma anche ala possibilità di ricavare dai loro alveari la cera, la propoli o la pappa reale che sono delle sostanze naturali e spettacolari per quanto riguarda il benessere e la salute e ad esempio nel caso della propoli è utile contro il mal di gola.

L’importante è che poi queste imprese vengono a fare un sopralluogo così vedono la situazione con i loro occhi e decidere il da farsi.