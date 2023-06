Derattizzazione casa vacanze – obblighi e igiene

Quando parliamo di un eventuale servizio di derattizzazione casa vacanze inevitabilmente parliamo di un servizio molto delicato e lo sarebbe per qualsiasi locale anche se per le case vacanze ancora di più perché ci sono delle altre persone coinvolte, e quindi ci sono dei clienti e delle clienti che certo non amerebbero per usare un eufemismo venire in vacanza ed entrare in una casa, e poi magari mentre stanno guardando la loro serie tv o si stanno rilassando nel giardino di turno possono trovarsi dei topi che stanno lì in vacanza insieme a loro.

Anche perché magari parliamo di persone che hanno investito una bella cifra di denaro per affittare quella casa vacanza magari per un mese e magari in famiglia e magari ci hanno una specie di più anche perché hanno trovato una casa vacanza con giardino e certo non vogliono trovarsi i topi altrimenti le conseguenze possono essere davvero devastanti.

E siccome tutti sappiamo proprietari delle case vacanze incluse che dopo i ratti possono creare una vera e propria minaccia per la salute delle persone così come per le risorse alimentari, così come per la struttura è chiaro che devono contattare un’impresa che si occupa di offrire servizi di derattizzazione che invii un personale qualificato e specializzato sia per contenere un’eventuale infestazione di roditori già presente, ma soprattutto per prevenire la stessa visto che la prevenzione fa sempre la differenza.

Tra l’altro teniamo presente che soprattutto nelle aree urbanizzate è sempre più frequente la richiesta di interventi contro topi e ratti, e visto che comunque loro trovano un habitat ideale per vari fattori essenziali per la loro sopravvivenza quale rifugio, cibo e acqua.

Anche perché come tutti sappiamo come tutti dovremmo sapere bisogna agire in maniera molto tempestiva ed efficace per rimuoverli, perché hanno un’estrema capacità riproduttiva e quindi in poco tempo moltiplicherebbero la loro presenza con il rischio che sono dei veicoli di malattie pericolose.

Un proprietario di una casa vacanza non può correre il rischio di avere topi all’interno.

Fermo restando che come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un proprietario di una casa vacanze non potrebbe correre il rischio di avere topi all’interno e roditori,perché i clienti che si ritrovano in questa situazione scriverebbero delle recensioni terribili e praticamente in quella casa vacanza nessun turista metterebbe più piede con tutte le conseguenze nefaste per il fatturato.

Ma diciamo che se ormai questa infestazione è presente bisogna contattare queste imprese per inviare dei tecnici per un accurato sopralluogo che servirà per individuare i punti critici e per cercare una soluzione migliore per risolvere questa infestazione.

E quindi per esempio potrebbero decidere di installare dei dispositivi specifici come erogatori di esche o trappole così da monitorare quelle aree, e poi fare dei controlli periodici per quanto riguarda il monitoraggio che sempre è fondamentale.

Oltre al fatto che rilasceranno una documentazione degli interventi dove ci sono tutte le informazioni che servono come per esempio i prodotti impiegati o la situazione rilevata, o dei consigli per prevenire l’arrivo di questi topi.