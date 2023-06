Gallio. Riccardo Baù muore investito da un’esplosione dovuta ad un residuato bellico

Non ce l’ha fatta Riccardo Baù. È spirato in ospedale a Vicenza. Riccardo Baù, 30 anni, è stato investito da un’esplosione dovuta alla presenza di un residuato bellico della Prima Guerra mondiale nel corso dei lavori per la posa del cappotto termico nella sua abitazione di Gallio (Vicenza).

Riccardo Baù stava aiutando gli operai per la posa del “cappotto” e ha tagliato con una sega circolare un tubo che fuoriusciva dal muro, quando è avvenuta l’esplosione, probabilmente innescata da una scintilla dell’attrezzo nei residui di esplosivo presente dentro il tubo. Baù dopo essere stato soccorso era stato trasferito in gravi condizioni in elisoccorso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove però è morto.