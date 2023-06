Crotone, la Rari Nantes L. Auditore conquista la serie A2 dopo il successo contro la San Mauro Capua Vetere

Pallanuoto serie B pomeriggio storico per la Rari Nantes L. Auditore che torna in serie A 2 dopo cinque anni (ultima volta il 2018) al termine dell’incontro col San MAuro Capua Vetere.

San Mauro Capua Vetere 7

Rari Nantes L. Auditore 10

Marcatori Rari Nantes Auditore: D’Agostino (1), Miraldi (2), Mele (1), Iaccarino (4), Guadagni Kevin (1), De Martino (1).

Tabellino R. N. Auditore:

Balzamo, D’Agostino, Muscerino, Imiraldi, Mele, Esposito, Iaccarino, Guadagni, De Martino, Selcia, D’Avanzo, Martucci, Varallo. Coach Checco Arcuri.

Cinque anni dopo la Rari Nantes Auditore torna in serie A2 e concretizza quel traguardo fallito la passata stagione per non essere riuscita a concludere a suo favore gli spareggi promozione.

La promozione era già nell’area considerando come gli pallanuotisti del tecnico Checco Arcuri e del presidente Vincenzo Arcuri avevano terminato il campionato piazzandosi al primo posto con due giornate di anticipo. Ed in quel di Caserta cosi è stato. La notizia dell’avvenuta promozione è subito rimbalzata a Crotone e gli appassionati di nuoto e non soltanto, il Sindaco Vincenzo Voce, l’Assessore allo sport Luca Bossi aspetteranno la squadra dal rientro di Caserta per festeggiarli in piazza della resistenza intorno alle ore undici. È serie A per la pallanuoto Auditore a conferma di una Città, Crotone, realtà dello sport in ogni disciplina. Complimenti a questi ragazzi, al presidente Vincenzo Arcuri ed al tecnico Checco Arcuri che riescono con enorme sacrifici a conciliare scuola o lavoro con la pallanuoto. Un esempio di come si possono ottenere successi importanti con sacrifici e volontà senza alcun ritorno economico.