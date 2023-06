Salute in Fvg: Riccardi, nuove borse studio per formazione specialistica

La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia due borse di studio per la formazione specialistica in farmacologia e tossicologia clinica riservate a laureati non medici in area sanitaria. Lo ha deliberato la Giunta su proposta dell’assessore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione regionale nel dare risposte al fabbisogno formativo per quanto riguarda le professioni sanitarie, nella ferma convinzione sia necessario investire sempre più sul capitale umano – ha sottolineato a margine Riccardi -; durante la scorsa legislatura abbiamo già incrementato, tra gli altri, il numero di borse per infermieristica, fisioterapia e assistenza sanitaria, scienze infermieristiche ostetriche ed educatore professionale. Si prosegue ora su questo solco”.

Le nuove borse di studio saranno assegnate a laureati non medici di area sanitaria residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa università beneficiaria per l’intera durata del corso di specializzazione.