Milano. Il 18 giugno al Parco Sempione un picnic per il clima

In occasione della Giornata mondiale del picnic, Milano promuove, per il prossimo 18 giugno, “Food wave picnic – insieme per il clima!”, un evento per sensibilizzare i cittadini e le cittadine, giovani in primis, e promuovere stili di vita sani e sostenibili, a partire dalle scelte alimentari. All’evento hanno aderito anche alcune città della rete Food wave che stanno organizzando analoghe iniziative.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Milano nell’ambito del progetto europeo Food wave, si terrà al Parco Sempione che verrà allestito per l’occasione con 500 metri di tovaglia su cui potranno pranzare mille persone. L’area del picnic verrà divisa in ambiti in cui sarà possibile approfondire le tematiche e le priorità della Food policy di Milano – la politica alimentare della città – e del Milan urban Food policy pact, il patto firmato da oltre 260 città a livello internazionale, alcune delle quali parteciperanno al picnic internazionale.

“Il Forum del cibo ci ha permesso di raccontare la Food policy di Milano, che nasce nel 2015 come eredità virtuosa di Expo, e coinvolge tutta la città – dichiara la vicesindaco con delega alla Food policy Anna Scavuzzo –, perché è un’azione corale a permettere il successo di una politica pubblica sostenibile. Food wave picnic è un’ulteriore occasione per diffondere tra i cittadini e le cittadine, a partire dai più giovani, la consapevolezza di quanto le azioni e le buone abitudini di ciascuno possano incidere sulle abitudini dell’intera comunità per avere un impatto positivo sul clima. Abbiamo scelto di celebrare questa giornata insieme alle città della rete Food wave, come San Paolo, Madrid, Pest, Brasow, Atene e Lisbona, per consolidare una collaborazione internazionale di grande valore. Sono certa che avremo una partecipazione allegra e consapevole a un’iniziativa che si svolgerà nel rispetto dell’ambiente, coniugando la consueta fruizione del parco alla realizzazione del picnic”.

L’evento sarà aperto a tutti i milanesi, con una particolare attenzione ai giovani e alle famiglie che potranno aderire iscrivendosi, individualmente o in gruppo, sul sito www.foodwave.eu entro il 14 giugno. Con loro verrà condiviso un vademecum con consigli e suggerimenti per preparare un pranzo sostenibile. L’obiettivo, infatti, è quello di diffondere buone pratiche da adottare nella vita quotidiana per promuovere la cultura della sostenibilità anche attraverso la riduzione degli sprechi alimentari e dell’impatto climatico delle nostre abitudini a tavola e la valorizzazione delle tipicità locali e stagionali. Con questo scopo, il Comune metterà a disposizione di tutti i partecipanti la frutta, grazie a Milano Ristorazione.

Sarà anche possibile contribuire all’organizzazione del picnic candidandosi come volontari. Per proporsi è necessario rispondere alla call che sarà pubblicata online sulla piattaforma comunale “Volontari per Milano”.

Ogni volontario e ogni volontaria sarà formato per fornire accoglienza agli ingressi e informazioni agli infopoint, favorire l’accesso e la sistemazione degli iscritti nelle diverse aree individuate.

L’iniziativa, che inizierà alle 12 e proseguirà nel pomeriggio, permetterà la fruizione del parco anche a chi non sarà iscritto al picnic e si svolgerà nel rispetto del verde: la tovaglia, infatti, sarà appoggiata sul prato che non sarà gravato da ulteriori pesi. I tavoli per la distribuzione della frutta e dei gadget verranno allestiti agli ingressi del parco. Il pomeriggio sarà poi animato da attività incentrate sul tema della sostenibilità adatte a famiglie, giovani e bambini.

Iscrizioni su Eventbrite.

Per approfondire le priorità della Food policy di Milano: https://foodpolicymilano.org/obiettivi/.