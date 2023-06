Perugia. Accolto a palazzo dei Priori dal sindaco Romizi l’ambasciatore francese Masset

Incontro prestigioso nel corso del pomeriggio del 31 maggio a palazzo dei Priori a Perugia. In sala Rossa il sindaco Andrea Romizi ha ricevuto una delegazione diplomatica francese guidata dall’ambasciatore di Francia a Roma Christian Masset, dal console generale di Francia a Roma Fabrice Maiolino e dal console onorario di Francia a Perugia Gabriele Galatioto.

L’ambasciatore Masset, arrivato nella Capitale italiano ormai dal 2017, ha rivolto un sentito ringraziamento al sindaco Romizi ed alla città tutta per la gentile accoglienza ricevuta ed ha confermato il suo personale legame con Perugia, città già visitata in passato. S.E. ha spiegato che motivo della visita istituzionale è la volontà di presentare alle Istituzioni il nuovo console generale a Roma Maiolino, incarico nuovo per la diplomazia francese essendo di recente creazione. Il Console generale, ha spiegato, avrà una competenza specifica per l’Italia centrale. Masset ha confermato l’intenzione da parte del paese transalpino, anche tramite questa nomina, di avvicinare ulteriormente Francia ed Italia anche in virtù della crescita numerica della comunità francese in Italia ed in Umbria. Non è un caso, infatti, se con la Regione e Perugia in particolare sono condivisi importanti interessi culturali e commerciali comuni.

In Francia – ha continuato Masset – l’immagine dell’Umbria e di Perugia è in forte crescita: in particolare il Capoluogo è riconosciuto come una delle città più belle d’Europa, oggi particolarmente appetibile per l’imperdibile appuntamento con la mostra del Perugino.

Altro tema centrale, secondo l’ambasciatore, è la cooperazione universitaria essendo Perugia rinomata per i suoi atenei ed, in particolare, per l’Università per Stranieri che ospita molti studenti transalpini. Tra le domande poste da S.E. al sindaco vi è stata quella sui progetti finanziati dal Pnrr a Perugia, sulle iniziative che le istituzioni hanno messo in campo per superare l’isolamento del territorio e sul rapporto con Foligno, città in forte espansione.

Il sindaco ha ringraziato i graditi ospiti per la visita che arricchisce la città e l’Amministrazione comunale. Nel confermare la volontà da parte del Comune di mettere in campo ogni forma di collaborazione possibile con le autorità e istituzioni francesi, il sindaco ha illustrato ai componenti della delegazione i principali progetti finanziati nell’ambito del pnrr. In primis il Brt, nuovo sistema di mobilità urbana sostenibile (per cui – ha riferito – Perugia ha studiato l’esempio della città francese di Rouen), la riqualificazione dell’area di Ponte San Giovanni tramite il programma Pinqua con l’obiettivo di trasformarlo in un ecoquartiere, ed ancora la valorizzazione delle frazioni poste lungo l’asta del Tevere, gli ulteriori interventi sulla mobilità, sul contrasto al dissesto idrogeologico e sull’edilizia scolastica. In merito al tema dell’isolamento, annoso problema dell’Umbria, il sindaco ha spiegato che sono in cantiere importanti progetti come il raddoppio delle tratte ferroviarie, l’individuazione della stazione MedioEtruria dell’alta velocità, ma non soltanto.

Tra i progetti qualificanti di Perugia, che si è posta in tal senso come capofila in Italia, vi è quello sul digitale tema su cui il Capoluogo ha fatto ed ottenuto tantissimo, facendo un importante balzo in avanti in termini di democrazia ed uguaglianza, nonché di sviluppo socio-economico. Circa Foligno il sindaco ha rimarcato come la terza città dell’Umbria detenga una peculiarità importate ossia la presenza di aziende di prestigio sull’aerospazio.

Il Console Generale Maiolino, dal canto suo, ha confermato la sua massima disponibilità a rafforzare lo storico gemellaggio che lega Perugia ad Aix En Provence, città dove peraltro si è laureato. Un appello raccolto dal sindaco Romizi che ha rappresentato come il gemellaggio non si sia mai fermato e sia sempre vivo; tuttavia è positivo che lo sia voglia ulteriormente rendere vitale con nuove proposte e progettualità.

Un pensiero condiviso dall’ambasciatore che ha parlato di due città importanti, molto belle e con tante peculiarità da valorizzare. Soddisfazione per l’incontro è stata espressa dal console onorario Galatioto, profondamente legato alla città di Perugia di cui ha decantato con dovizia di particolari le tante ricchezze e bellezze mettendosi a disposizione delle istituzioni presenti per favorire il rafforzamento di un legame già solido. Dopo la consegna di alcuni doni agli ospiti il sindaco ha invitato l’ambasciatore a sottoscrivere il libro dei visitatori illustri.