Torino. Un incontro per il futuro dell’ex carcere Le Nuove

Rinnovare i rapporti di collaborazione tra gli Enti per mantenere vivo il ricordo e garantire la continuità del percorso museale anche durante i lavori di rifunzionalizzazione dell’ex complesso carcerario ‘Le Nuove’. Sono questi gli argomenti che sono stati al centro dell’incontro della Vicesindaca Michela Favaro con i rappresentanti dell’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, di Istoreto – Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, dell’associazione Nessun uomo è un’isola Onlus e del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte.

Il percorso museale gestito dall’Associazione Nessun Uomo è un’Isola Onlus, attualmente allestito nel complesso, che ne ripercorre la storia, comprende l’intercinta che porta al primo cortile interno, il braccio femminile, il 1° braccio tedesco, la Cappella Centrale, i cubicoli con graffiti e le celle dei condannati a morte. I lavori in programma prevedono una riorganizzazione degli spazi con la realizzazione di nuovi locali che ospiteranno, oltre agli uffici del Tribunale di Torino già presenti, anche quelli attualmente situati in via Bologna e gli uffici dei Giudici di Pace.

Sarà naturalmente preservato il percorso museale che riscuote sempre maggiore apprezzamento. Il trend di visitatori, dopo la pausa determinata dalla pandemia, si conferma infatti in crescita con un + 255% nel 2021 e la presenza di circa 9100 visitatori soltanto nei primi mesi di quest’anno.

“Ringrazio il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Piemonte Valle d’Aosta Liguria, il Ministero della giustizia e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino per la sensibilità e l’attenzione dimostrata e tutte le altre realtà coinvolte – afferma la Vicesindaca Michela Favaro – perché proprio grazie a questa sinergia l’attività del percorso museale che, rappresenta una importante memoria storica della nostra Città, medaglia d’oro per la Resistenza, potrà continuare”.