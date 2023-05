Isola D’Elba. Riccardo Vello: un amore finito che si fonde con una flebile speranza di rinascita

E’ uscito nei principali digital store “Tu dove sei” (Mp Records), il nuovo singolo del cantautore toscano Riccardo Vello, una struggente storia di un amore finito che si fonde con una flebile speranza di rinascita, sentimenti che si rincorrono e che danno corpo al pezzo.

Riccardo: “Credo che la mia voce si sposi perfettamente con le sonorità della canzone, il ritornello da quando l’ho cantato per la prima volta mi è rimasto appiccicato addosso, spero colpisca anche l’ascoltatore. La melodia riporta alla storia del cantautorato italiano, quello che nasce carico di sentimenti e buoni propositi, sogni e speranze racchiusi in uno. Il riff della chitarra rende a mio parere il pezzo unico ed accattivante”. Gli arrangiamenti sono di Max Mungari (MAX MUNGARI STUDIO), le voci registrate da Andrea Nardoni (RELAXO STUDIO) ed il mastering a cura di Tommy Bianchi (WHITE SOUND STUDIO).

Riccardo Vello (Isola D’Elba), autodidatta, inizia la sua carriera artistica prima come chitarrista rock metal in molte band, NUOVA ERA, REGOLI BAND, MAL DI ROCK. Comincia successivamente a scrivere canzoni pop rock e vanta una vasta discografia, partecipando a molti eventi, su tutti NOTTE ITALIANA a RIGA, con artisti come TIZIANA RIVALE e tanti altri. Alcuni suoi brani sono stati inseriti in diverse compilation insieme a grandi artisti della musica italiana e internazionale e sono tante le radio che lo trasmettono. E’ entrato nelle classifiche pubblicate da Radio Airplay, Sorrisi e Canzoni ed Euro indie music chart. Grazie a Pa74 music e Nicola Bartolini Carrassi viene inserito in un DVD Pink Floyd, David Gilmour x Rco Europe, distribuito da Cecchi Gori Group Entertainment, con al suo interno un’esclusiva intervista e il videoclip del singolo SENZA PAROLE, per la regia di STEFANO BERTELLI. Il videoclip SPEZZA LA MIA ANIMA, per la regia di GIANNI GADALETO, arriva in finale tra i migliori 18 video selezionati su 200 al ROMA VIDEOCLIP INDIE 2018. TELESIA TV passa gli short dei suoi videoclip a rotazione in metropolitane, aeroporti, autobus in tutta ITALIA. Finalista a FIUGGI alla 2° edizione nazionale del nuovo format musicale targato MEDIASET “IBAND” in onda su LA5. Il suo ultimo singolo LOCKDOWN è entrato in classifica EUROINDIE MUSIC CHART e in rotazione internazionale radio e video TV.