Incidente stradale a Troia: morti tre centauri della provincia di Avellino

In un grave incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio a Troia (Foggia) hanno perso la vita tre persone. È il tragico bilancio dello scontro che ha interessato due moto e un’automobile lungo la statale 90. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118.

L’impatto è avvenuto attorno alle 15.30 al km 70 della SS 90, all’altezza del Ponte Albanito, nei pressi di Troia. In base alla prima ricostruzione la Dacia Duster guidata da un quarantenne di Orsara di Puglia avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo due moto che sopraggiungevano. Morti l’uomo e la donna che erano su una delle due motociclette, 30 e 33 anni, ed il ventinovenne che guidava l’altra. Le tre vittime sono della provincia di Avellino. Ferito ma non in pericolo di vita il conducente dell’auto, trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia.