Le province devono tornare pienamente operative. A sostenerlo è il vice premier Matteo Salvini. “L’ente provincia deve tornare a esistere, con tutti gli onori e oneri, con rappresentanti eletti da tutti i cittadini”. Il ministro delle Infrastrutture ha aggiunto che “le province allo stato attuale non sono in grado di poter far fronte alle esigenze di scuole e territori”.