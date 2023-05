Tappi per viti e bulloni: tipologie e modalità di utilizzo

Dal momento che viti e bulloni sono elementi continuamente esposti ad agenti esterni necessitano di essere protetti mediante l’utilizzo di specifiche protezioni che ne possano garantire la durata nel tempo e la massima resistenza. Oltre ad assicurare una rifinitura dal punto di vista estetico, possono anche avere il vantaggio di mettere al riparo dall’accumulo di polvere oppure dall’azione corrosiva della ruggine.

Le protezioni e i tappi vengono realizzati in plastica industriale, uno specifico tipo di polipropilene che può resistente alla maggior parte di agenti atmosferici e chimici. Di seguito vediamo quali sono le tipologie di protezioni e tappi in plastica ma anche le modalità di utilizzo.

Principali tipologie di protezioni e tappi in plastica

Le protezioni in plastica nascono per nascondere dadi, viti e bulloni con il vantaggio dal punto di vista estetico e funzionale, visto che in questo modo rimangono protetti dall’usura, da eventuali manomissioni e allentamenti. In commercio esistono vari modelli di tappi per viti e bulloni, tutti pensati per assicurare protezione e stabilità a bulloni e dadi. Possono avere un design a rondella, a brugola nel caso debbano coprire le viti, con caratteristiche più o meno flessibili o rigidi in base alle necessità.

L’applicazione può essere uno scudo totale di protezione dall’azione corrosiva dell’umidità, degli agenti atmosferici, dallo sporco. In commercio si possono trovare di vari diametri, finiture in modo da garantire sempre la massima adattabilità. Generalmente si preferiscono quelli di colore nero, ma è possibile trovarne anche di varie colorazioni più vivaci utili nei contesti edili quando è necessario che siano ben visibili per motivi di sicurezza.

Dove utilizzare le protezioni e tappi in plastica?

Le protezioni e i tappi in plastica sono largamente utilizzati nei settori industriali, da privati, aziende agricole per la possibilità di avere una serie di possibili vantaggi. In particolare:

possono proteggere dalla corrosione atmosferica e chimica: per natura sono elementi che vengono esposti e quindi, soggetti a umidità e pioggia che a lungo andare possono compromettere sia le viti che i bulloni. Coprirli con un tappo oppure una protezione in plastica può essere una soluzione per garantirgli una maggiore durata;

possono proteggere dallo sporco: con una copertura protettiva, sia le viti che i bulloni, non rischiano di accumulare la polvere o la sporcizia quindi non necessitano di pulizia;

possono proteggere da eventuali danni provocati da terzi: utilizzare macchinari con elementi in metallo scoperti oppure maneggiare oggetti con viti esposte può essere pericolo, se ad esempio in casa ci sono dei bambini o degli animali. In questi casi, si possono applicare delle protezioni in plastica o in alternativa, dei tappi che agevolino le operazioni di manutenzione e riparazione se necessarie;

possono evitare l’effetto antiestetico di viti e bulloni in vista.

Utilizzare tappi in plastica e protezioni per viti e bulloni può quindi aumentare la durata degli elementi metallici, lasciandoli intatti come fossero nuovi e vanno collocati su dispositivi aggiunto per evitare che possano intrappolare l’umidità all’interno. Gli esperti consigliano di applicarli con un sottile strato di grasso che possa proteggere dalla corrosione e facilitarne l’installazione.