Presentata a Ferro di Cavallo Perugia&Friends: da giugno a settembre undici feste di quartiere

Undici feste per portare in altrettanti quartieri della città momenti di aggregazione sociale e culturale, spettacoli, divertimento, spazi di riflessione e dibattito. Torna Perugia&Friends, che chiamerà a raccolta cittadini e turisti dall’inizio di giugno fino a metà settembre. L’edizione 2023 dell’iniziativa, promossa nell’ambito del piano di marketing territoriale Perugia Open District, è stata presentata oggi presso il centro socio-culturale di Ferro di Cavallo dall’assessore allo sviluppo economico, marketing e partecipazione Gabriele Giottoli, alla presenza anche del sindaco Andrea Romizi e del vicesindaco Gianluca Tuteri.

“Tre anni fa annunciavamo la partenza dell’iniziativa rivolta alla ‘città compatta’ partendo dall’evento Birago and Friends – ha detto l’assessore Giottoli -. Quest’anno saranno coinvolti cinque quartieri in più rispetto all’anno scorso: Montebello, Monteluce, Ponte d’Oddi, Parco della Pescaia e Fontivegge. Proprio in una zona complessa come quella della stazione abbiamo ritenuto di dare un segnale sul fronte della coesione sociale, un elemento ovunque messo in crisi dall’emergenza sanitaria. L’obiettivo, ancora una volta, è far sì che le persone si riapproprino dei luoghi in cui vivono. I feedback dal territorio sono estremamente positivi, con la nascita di nuove associazioni e di processi partecipativi di aggregazione e di rigenerazione di spazi urbani. Ci auguriamo che anche stavolta le feste siano un’esperienza piacevole per tutti e che un numero crescente di cittadini torni a riconoscersi nei propri quartieri”.

Secondo il vicesindaco, “due sono i temi che accomunano gli eventi in calendario. Anzitutto il contrasto alla solitudine, cioè la maggiore fonte di malessere dopo la povertà materiale. Sotto questo profilo, avremo iniziative che servono a tutti, ai bambini come ai nostri anziani, perché la solitudine è un sentimento trasversale. L’altro aspetto riguarda il modo di fare politica, che va esercitata a partire dal basso favorendo l’ascolto, il confronto e la programmazione condivisa. Con questi eventi cerchiamo di ricreare il clima adatto per superare il binomio solitudine-disaffezione verso la politica e per far rifiorire socialità e partecipazione alla vita pubblica”.

Numerosi sono stati gli interventi da parte di esponenti di associazioni che collaborano con il Comune per la realizzazione delle feste, tra cui Alba Asfalti, presidente di Montepiubello, Rita Floridi, vicepresidente di Elce Viva, Laura Rondini presidente del Comitato Largo Madonna Alta, Lanfranco Ghiani del comitato Uniti per Fontivegge, Laura Cibeca del centro socio-culturale di Montegrillo, Beatrice Ciurleo di Cap06124, Barbara Venanti, presidente de Il Profumo dei tigli, e Stefano Costantini, presidente del centro socio-culturale di Ferro di Cavallo. Tutti hanno confermato che il bisogno di momenti e spazi di incontro è diffuso e che l’interesse a partecipare attivamente si sta allargando.

“E’ fondamentale – ha concluso il sindaco Romizi – ciò che si sta facendo nelle aree toccate da Perugia&Friends -. Queste feste di quartiere, nel loro insieme, aiutano non solo a riattivare processi partecipativi nei diversi quartieri toccati, ma consentono anche di rimettere in connessione aree diverse portandoci tutti a riviverci maggiormente l’uno con l’altro e a beneficiare dei talenti e delle energie che tante volte abbiamo vicino a noi senza conoscerli”. Il sindaco ha infine ringraziato “tutte le realtà che contribuiscono a mettere in modo processi virtuosi che il Comune ha il dovere di promuovere e accompagnare per ridare una spinta alla socializzazione e non lasciare nessuno ai margini”.

Le feste di quartiere sono in programma a Montebello (2-3-4 giugno), piazza Birago (9-10-11 giugno), Elce (16-17-18 giugno), Monteluce (23-24-25 giugno), Madonna Alta (30 giugno, 1-2 luglio), via dei Filosofi (7-8-9 luglio), Ponte d’Oddi (29-30 luglio), Fontivegge (25-26-27 agosto), Montegrillo (1-2-3 settembre), Ferro di Cavallo (8-9-10 settembre), Parco della Pescaia (16-17 settembre).