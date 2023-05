Tremezzina sotto choc: Mauro Giudici tenta di ammazzare la compagna con un’ascia

Lenno, frazione del Comune di Tremezzina (Como) è sotto choc per quanto avvenuto nel corso di una lite familiare. Mauro Giudici, 47 anni, ha aggredito la compagna con un’ascia al termine di un brutale litigio. La donna di 49 anni è riuscita a mettersi in salvo fuggendo e chiedendo aiuto.

I Carabinieri hanno trovato l’arma e hanno portato Mauro Giudici in caserma dove è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. La lite è avvenuta a notte fonda. La donna, fuggita in strada, presentava ferite e contusioni. Ricoverata all’ospedale Sant’Anna di Como, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, i due hanno litigato e lui l’ha colpita forse con l’impugnatura dell’ascia.

Mauro Giudici, 47 anni residente a Meda ma domiciliato a Tremezzina in località Lenno, è accusato di tentato omicidio. Dopo avere afferrato un’ascia ha colpito più volte, usando il manico, una donna di 49 anni di Seveso con cui da qualche tempo ha una relazione. Erano quasi le 3 della notte tra sabato e domenica, quando alcune persone hanno sentito e visto la quarantenne, chiamato il 118 e i Carabinieri di Tremezzina. I militari hanno subito capito chi fosse l’aggressore. Si sono quindi presentati a casa sua, dove è stato trovato ancora con l’ascia, con cui poco prima aveva colpito la donna. La sua prognosi è ancora da valutare, ma avrebbe riportato una serie di lesioni al volto, tra cui la frattura del naso, e altre ferite compatibili con colpi inferti usando il manico in legno dell’attrezzo messo sotto sequestro.