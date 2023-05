Il Napoli continua la sua festa e il Milan ringrazia

Il Napoli di Spalletti straccia l’Inter dei rimpiazzi e fa un grande regalo al Milan che rimane in corsa per la qualificazione alla prossima Champions. Il campioni d’Italia battono anche l’Inter e così si impongono su tutte e 19 le avversarie affrontate in Serie A.

Mister Inzaghi vede interrompersi la striscia di 8 affermazioni di fila e la qualificazione alla prossima Champions andrà conquistata contro l’Atalanta o all’ultima giornata contro il Torino. Prima però c’è la finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Fiorentina.

Nella prima frazione di gioco il Napoli (in campo con i titolari) domina ma non passa. A complicare i piani interisti arriva la doppia ammonizione per Gagliardini, ingenuo nel subire due gialli in 41 minuti nei quali commette 5 falli. All’intervallo è 0-0. Nel secondo tempo il Napoli si porta avanti con Anguissa (1-0), dopo che Kvara aveva chiamato a una grande parata Onana. Inzaghi mette dentro Brozovic e Acerbi per Barella e Bastoni, poi spazio anche a Dimarco che serve l’assist per l’1-1 a Lukaku, che anticipa Juan Jesus. L’1-1 sembra andare bene ma i campani spingono a tutta birra e Di Lorenzo con una grande rete da fuori porta la sfida sul 2-1. Il Napoli chiude i conti con Gaetano, al primo centro stagionale ed è 3-1. Il Napoli fa festa e punta ancora al record di punti della storia del club.