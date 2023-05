Premio Letterario Assosinderesi Awards, seconda edizione

Bovisio Masciago (MB) – 3 Giugno 2023 – Teatro alla Campanella

Si terrà a Bovisio Masciago (MB) il 3 Giugno alle ore 16,30 presso il Teatro “La Campanella” la seconda attesa edizione del Premio Letterario “Assosinderesi Awards”. La cerimonia è organizzata da Assosinderesi, l’associazione che ha come mission la promozione di cultura etica nelle arti e nel business, in partnership con la Rete Tikitaka Equiliberi di Essere e con Ristopiù Lombardia Spa.

Il Premio letterario, a tema libero, dedicato ai Libri Editi ed Inediti, è articolato in tre categorie: Narrativa, Poesia, Saggistica. Dunque romanzi, raccolte di racconti, opere poetiche, sillogi, e temi vari come marketing, finanza, economia, storia e filosofia.

Il Premio prevede per i vincitori di ogni categoria, oltre a una targa o un trofeo, ampia visibilità all’interno dei canali di comunicazione a disposizione dell’associazione Assosinderesi, come la partecipazione in qualità di ospiti d’onore alla consueta rubrica on line “Ti presento una penna”, che da alcuni anni promuove i libri di giovani e affermati autori.

Per i vincitori del primo Premio delle categorie Opere Inedite è prevista altresì la pubblicazione gratuita delle loro opere presso Edizioni Helicon di Arezzo. La casa editrice fornirà infatti ai vincitori primi classificati delle sezioni Libri Inediti regolare contratto editoriale. Le opere saranno inserite, inoltre, in specifiche collane e distribuite attraverso i canali diretti della casa editrice.

Durante la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Assosinderesi, l’associazione ha previsto la consegna di alcuni riconoscimenti alla carriera, gli “Assosinderesi Awards per la promozione di cultura etica”, dedicati a eccellenze che si sono distinte per l’impegno nella promozione di cultura etica che oggi, più che mai, si configura come un fattore strategico al pari dell’innovazione, dell’efficienza creativa e della responsabilità sociale d’impresa.

La Presidente del Premio, Donatella Rampado, ha coinvolto una Giuria di alto livello, appartenente al mondo accademico, culturale, artistico, legale e del business, tra cui, in ordine alfabetico, Enzo Bacca, Giovanna Bonaiuti, Riccardo Busetto, Antonio Colandrea, Carmelo Consoli, Marisa Cossu, Franca Donà, Maurizio Donte, Sonia Giovannetti, Caterina Guttadauro La Brasca, Paola Marras, Adriana Masi, Angioletta Masiero, Roberto Mestrone, Giuseppe Milella, Anna Montella, Rosella Murano, Goffredo Palmerini, Laura Parigi, Claudia Piccinno, Marina Pratici, Annalisa Rodeghiero, Sara Rodolao, Mina Rusconi, Francesca Sassano, Evaristo Seghetta, Patrizia Stefanelli, Giuseppe Terranova, Sonia Vatterona, Rossana Veneziano.

Un parterre di assoluta eccellenza presenzierà in qualità di Presidenti per ciascuna categoria: per la Narrativa il prof. Orazio Antonio Bologna, Presidente onorario Certamen Apollinare Poeticum; per la Poesia il dr. Rodolfo Vettorello, candidato al Premio Nobel per la Letteratura; per la Saggistica il prof. Hafez Haidar, candidato al Premio Nobel per la Pace.

“La vita ci offre continue sfide ed è solo la conoscenza che può renderci liberi, promuovere cultura non è solo un diritto ma anche un dovere di chi ancora desidera un futuro migliore”, afferma Donatella Rampado, Presidente di Assosinderesi.

Il Premio Letterario Assosinderesi Awards, Seconda Edizione, è realizzato da Assosinderesi in partnership con la Rete TikiTaka – Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il progetto avviato nel 2017 all’interno del programma di Fondazione Cariplo dedicato al Welfare di comunità. L’evoluzione della Rete TikiTaka nasce dal lavoro promosso dal nucleo strategico del progetto in connessione con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Aderiscono, per la tenuta della Rete, oltre trenta tra associazioni, cooperative e istituzioni operative negli ambiti di Monza e di Desio e di altri territori della provincia: obiettivo quello di rendere le comunità più accoglienti e inclusive nei confronti delle persone con fragilità. Sono coinvolte oltre 1000 persone con disabilità, 830 famiglie, 6.000 studenti, 12 comuni, 55 aziende, 250 associazioni e agenzie educative.

Il Premio Letterario gode di meritevoli patrocini culturali: La Camerata dei Poeti di Firenze, WikiPoesia Enciclopedia Poetica, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ONLUS di Rovigo, Gruppo Autori Polesani, Associazione Culturale Giglio Blu di Firenze, Associazione La Brunella, La Luna e il Drago Caffè Letterario, Podere Alberese, Cenacolo Internazionale di Arti e di Lettere “Le Nove Muse”. Media partner dell’evento sono: Edizioni Helicon, Ristopiù Lombardia SpA, Banca Valsabbina, Agenzia di Comunicazione Baobab.

Per poter partecipare alla cerimonia è necessario richiedere l’invito entro il 24 maggio scrivendo un’email a [email protected]

Per ulteriori informazioni scrivere a [email protected]

www.assosinderesi.it – tel: 335.6453016