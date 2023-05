I trend di inizio 2023 nel settore dei videogiochi

Il 2023 per ora mantiene le promesse di essere un anno sismico per l’industria dei giochi, alimentato dalla crescente sinergia tra il mondo del cinema, della TV e della musica. Questa crescita è sostenuta dal mobile gaming nelle tigri economie in rapida crescita in Asia e Medio Oriente ma anche dai continui investimenti in contenuti per PC e console oltre che una diversificazione commerciale attesa da tempo nel settore degli eSport.

Xbox, Sony e Nintendo cercheranno di consolidare le rispettive quote di mercato con acquisizioni (come nel caso di Microsoft e Activision), crescita degli abbonamenti o diversificazione dei contenuti. Nel frattempo, i grandi concorrenti tecnologici Apple, Google, Amazon e Netflix potrebbero dover decidere una volta per tutte se il gioco è una fantasia passeggera o un serio motore di crescita strategica. I principali editori di giochi dovranno anche valutare se sono seriamente intenzionati ad adottare tecnologie di produzione e personalizzazione emergenti come blockchain, intelligenza artificiale e apprendimento automatico o impegnarsi a raddoppiare i giochi mobili.

I modelli di monetizzazione in-game iper-aggressivi si stanno gradualmente sbloccando di fronte a un maggiore controllo governativo del più ampio settore tecnologico. Prendiamo, ad esempio, Fortnite, Instagram e TikTok che stanno tutti affrontando l’ira delle autorità di regolamentazione per i dati di sfruttamento e le pratiche di marketing. Ciò sta spingendo gli sviluppatori di giochi ad adottare modelli di monetizzazione ibrida che combinano transazioni in-game meno aggressive con più contenuti di abbonamento finanziati dalla pubblicità e in bundle. Aspettatevi di vedere le piattaforme PC e console iniziare a sperimentare con la pubblicità e prodotti in abbonamento.

Come parte di questa strategia di monetizzazione ibrida, gli editori cercheranno di sfruttare la tecnologia per contribuire a creare un’esperienza di gioco più personalizzata per i giocatori. I marchi hanno un ruolo importante da svolgere qui, facilitando la creazione di queste esperienze o migliorandole con valore aggiunto e vantaggi.

Allo stesso tempo si continua ad assistere al mantenimento di interesse per i grandi classici dei videogames che vengono spesso riproposti in diverse forme come nel caso di Super Mario, Star Wars. Rimangono sempre noti e comuni i giochi da browser che permettono di divertirsi online senza la necessità di scaricare o necessariamente spendere soldi per un partita di svago. Questo è il caso di titoli classici come Pacman, Super Mario, Tetris ma anche i giochi di carte disponibili agli appassionati come il Poker o Spider Solitario online.

Dopo aver superato la Cina come paese più popolato del mondo, il 2023 promette di essere un anno enorme per i videogiochi in India, con un fiorente mercato dei giochi mobili. Probabilmente si assisterà ad un rapido aumento della partecipazione ai giochi e allo sviluppo dei contenuti.

È probabile che Reliance Jio (il principale fornitore di smartphone in India) lanci il proprio servizio di cloud gaming sulle reti 5G appena implementate, offrendo potenzialmente a milioni di giocatori appassionati l’accesso a esperienze di gioco di alta qualità e ad alto budget su dispositivi mobili. In combinazione con la possibile legalizzazione dei giochi d’azzardo con denaro reale da parte del governo indiano, è probabile che il gioco esploda in India nel 2023 seguendo la scia di molti paesi occidentali Italia inclusa.

In Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, il gioco sarà sempre più un obiettivo per gli investimenti pubblici. I governi probabilmente investiranno in più eventi di gioco, destinazioni, talento e tecnologia nel tentativo di stabilire la regione come destinazione per i principali eventi internazionali di gioco ed eSport. È probabile che gli sviluppatori apriranno degli uffici in loco nel tentativo di capitalizzare l’interesse e la partecipazione in rapida crescita negli eSport.

Sulla scia di titoli meravigliosi (ma underground) e nuove modalità di gioco all’interno di potenti franchise come Call of Duty, il gioco cooperativo sta vivendo un momento di rinascita nel 2023 tornando di nuovo nella coscienza mainstream e offrendo ai giocatori una valida alternativa agli sparatutto in prima persona multigiocatore online o dei classici battle royale.

Per i marchi già presenti nello spazio del gioco questo è uno sviluppo interessante in quanto rappresenta un’opportunità unica per creare campagne pubblicitarie mirate progettate esclusivamente per parlare a coppie, famiglie o gruppi di amici che giocano insieme.