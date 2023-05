Infermiere pediatrico – formazione e importanza

Nel settore sanitario esistono diversi professionisti che operano, tra cui anche la figura dell’infermiere pediatrico. Quest’ultimo si occupa di gestire tutti quegli aspetti curativi, preventivi e riabilitativi che riguardano l’età evolutiva. Si tratta in effetti di una figura davvero molto importante perché il suo compito non è soltanto di natura tecnica, ma deve curare anche un altro aspetto particolare e cioè quello ludico che chiaramente si lega al mondo dei bambini. È proprio attraverso il gioco infatti che questi professionisti devono fare in modo di rendere alcune azioni, come ad esempio fare degli esami invasivi sul paziente, meno traumatiche di quello che sarebbero percepite dai piccoli pazienti nella realtà. La somministrazione dunque di una terapia va in qualche modo a legarsi a un’attività di gioco, per stressare molto meno il bambino. In effetti il gioco è un vero e proprio mezzo di comunicazione con cui questa figura professionale riesce ad avere un contatto diretto con il proprio paziente. Un infermiere di questo tipo dunque è altamente qualificato non solo nello svolgere il suo lavoro effettivo di somministrazione di una determinata terapia, ma è anche in grado di saper adottare delle strategie comunicative e operative proprio in base alle esigenze del bambino stesso. La comunicazione con il bambino, specialmente se è molto piccolo, è oltretutto di tipo non verbale e quindi si parla di una situazione sicuramente non facile da gestire e che questo tipo di professionista sa come adottare attraverso segnali, espressioni e tramite il gioco.

Come ottenere questa specializzazione

Se si decide di voler lavorare nel settore infermieristico pediatrico c’è un lungo iter da seguire. Questa tipologia di infermiere infatti, come abbiamo già specificato, si occupa dell’assistenza dei bambini e però deve avere ovviamente anche delle competenze diverse. Prima di tutto quello che bisogna fare dopo aver ottenuto un diploma di scuola, è seguire un corso di laurea triennale in infermieristica pediatrica. Generalmente per accedere a questo tipo di corso si prevede che venga svolto un test di ammissione, poiché questa facoltà è a numero chiuso. Ogni corso di laurea ha in base alle università un programma da seguire, ma generalmente si seguono lezioni come Scienze infermieristiche, Giologia, Psicologia dello sviluppo, Pediatria, Patologia generale, ecc. Esistono tante università lungo tutto il territorio nazionale in cui si possono seguire corsi di questo tipo. Una volta finiti gli anni di università sia ottiene l’abilitazione alla professione e successivamente ci si deve iscrivere all’Albo degli infermieri pediatrici. Esiste anche la possibilità di fare dei master per approfondire ulteriormente alcuni specifici ambiti di studio. Chi ottiene questa specializzazione, può lavorare in diversi tipi di contesti sanitari sia privati, che pubblici. Solitamente è abbastanza facile lavorare in alcuni luoghi specifici come ad esempio gli ambulatori pubblici, ma è possibile anche rientrare a far parte di strutture private. Per quanto riguarda invece le informazioni che riguardano gli stipendi medi che si possono ottenere se si sceglie di intraprendere questa carriera professionale, possono variare molto. Mediamente però lo stipendio può oscillare tra 1300 euro e 1500 euro al mese.