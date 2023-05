Eurovolley 2023. Perugia ospiterà Estonia-Italia e Serbia-Italia

Si lavora alacremente al palaBarton di Perugia per ampliare e migliorare la struttura in vista degli Europei di volley 2023. Perugia sarà sede di alcune gare della competizione maschile: nello specifico ospiterà le gare della pool A Estonia-Italia (31 agosto) e Serbia-Italia del 1 settembre. L’assessore allo sport Clara Pastorelli, i tecnici comunali con il dirigente Paolo Felici e Giacomo Capone, i rappresentanti della CEV (confederazione europea volley), il direttore generale delle squadre nazionali della Fipav, il responsabile di Fipav Servizi ed il presidente del comitato umbro della Fipav Giuseppe Lomurno, hanno effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi riscontrando che i lavori stanno rispettando il cronoprogramma.

“I lavori proseguono secondo le previsioni” spiega l’assessore Clara Pastorelli in una nota. “Si tratta di opere che ci consentiranno di restituire alla città un impianto di livello internazionale, con maggiore capienza, più moderno, sicuro e confortevole, pronto ad ospitare le gare del campionato europeo maschile della nostra Italia. Siamo estremamente soddisfatti, dunque, dell’esito di questo secondo sopralluogo effettuato dai rappresentanti della CEV e della Fipav con i quali l’interlocuzione è costante e la collaborazione continua. Questa degli Europei è un’occasione imperdibile per la nostra città che avrà una grande visibilità a livello mondiale confermandosi tra le principali realtà nel volley sia a livello nazionale che internazionale. Vorrei da ultimo ringraziare la Regione dell’Umbria per l’importante contributo che ha destinato al palaBarton”.