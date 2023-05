Teambuilding Milano: un’esperienza immersiva tra mappe collocate nella natura e nel parco agricolo

“Grande esperienza, è stato un super divertimento per i grandi e per i piccoli … ci siamo sentiti tutti dei Rambo, ottima l’organizzazione, bello il Camp e le scene delle battaglie, alla prossima sfida”. “Addio al celibato power. Davvero spettacolare. Prima volta che giocavo a paintball ed è stata emozionante. Soprattutto perché era il mio addio al celibato. Campi belli grandi e molto tattici. Il divertimento è assicurato. Ci torneremo presto. Complimenti”. “Bella esperienza!! Campi allestiti con cura e molto particolari!! Pur essendo la prima volta il ragazzo dello staff ti aiuta molto ad ambientarti e a far diventare tutto divertente e leggero!”. Sono solo alcuni dei commenti entusiastici lasciati da chi ha vissuto un’esperienza di teambuilding Milano presso il rinomato Paintbull, il Paintball più grande della Lombardia e d’Italia con sei campi da gioco, con sei scenari a tema.

Teambuilding Milano: il segreto di un successo

Il Team Building Milano è una delle esperienze immersive e più appaganti che si possa fare. Migliaia di milanesi ogni anno si recano presso la nota struttura di Paintball di Milano per trascorrere una giornata unica. Qui vengono da tutta la Lombardia e anche da fuori Regione. Chi vuole organizzare la migliore giornata di team building a Milano non ha dubbi su dove recarsi e prenota il campo presso Paintbull Milano. Il segreto di questo successo è legato alla capacità di coinvolgere i partecipanti in un’esperienza unica. In struttura si rafforza l’attività di team building aziendale pianificando una giornata immersiva tra le sei mappe collocate nel bosco e nel parco agricolo. Insieme alla propria azienda si può infatti combattere una battaglia a paintball tra divertimento, marcatori, colori e protezioni.

La giornata di team building per aziende a Milano, presso il centro paintball, è variegata. La struttura può gestire in contemporanea sino a 150giocatori su 6 campi. Il centro di paintball è l’unico in Italia che può assicurare oltre alla miglior esperienza di team building nel paintball, anche l’eccellenza dei servizi di banqueting e congressuali grazie all’attiguo Ristorante Torre dei Gelsi.

Teambuilding Milano: il paintball per sviluppare la creatività

È una delle migliori esercitazioni di team building per aziende. Questo perché“essendo il paintball una simulazione di battaglia, ed essendo le strategie aziendali mutuate da quelle belliche (si pensi al successo de l’Arte della Guerra di Sun Tzu) sono molteplici le analogie tra le dinamiche di gioco e quelle di business” viene spiegato sul portale paintball.milano.it. “Nell’aspetto organizzativo del gioco, il Paintball è consigliato per sviluppare al meglio la capacità di pensare in modo tattico, individuare e applicare strategie di team building, e lavorare in squadra per superare ostacoli” si legge sempre sul sito. Insieme ai colleghi si lavora in uno scenario creativo. Il paintball in effetti favorisce la creazione di una forza lavoro dinamica e motivata, fa crescere la cooperazione per il conseguimento degli obiettivi professionali.

La giornata di outdoor training nel borgo può offrire diversi scenari. Si può ad esempio organizzare un’esperienza completa di Team Building oppure una giornata di incentive. La giornata di Team Building completa integra l’esperienza dell’incentive con sessioni di brief e debrief dove dei coach professionisti (che hanno osservato le dinamiche di gioco e in base alle linee guida date dal dipartimento Human Resources del cliente) interagiscono con i giocatori per rendere esplicite le emozioni e gli insegnamenti offerti dall’esperienza di gioco e fare un bagaglio da trasferire nel contesto dell’azienda. Non rimane che scegliere la modalità di gioco e mettere in campo le migliori tecniche di Team Building. Chiunque abbia provato questa esperienza si dice entusiasta ed è desideroso di tornarci. La crescita è sia aziendale sia personale. Il paintball serve per sviluppare la creatività, rafforzare il lavoro di squadra e scoprire come lavorare insieme e rendere al massimo.

Le tecniche di team building aumentano l’armonia nel gruppo

Creatività e clima armonioso nel Teambuilding Milano. Si imparano le regole fondamentali per una collaborazione produttiva e basata sul rispetto tra professionisti. Il team building è una strategia vincente per aumentare rispetto dei ruoli, coordinazione, comunicazione nel gruppo di lavoro. Si tratta di valori determinanti in azienda come nella vita. Con questi momenti di gioco si amalgama il team, si crea un solido gruppo di persone, si mette insieme una squadra che vuole raggiungere dei traguardi. Le tecniche di team building, adattate in modo sapiente alle esigenze di formazione aziendale, consentono il training, la simulazione, la veicolazione nella maniera più efficace dei preziosi contenuti formativi.