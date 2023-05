Bonus Scommesse: Comparazione bonus benvenuto dei siti scommesse (Maggio 2023)

In Italia ci sono migliaia di giocatori, amanti del mondo delle scommesse e dei giochi online. Il web infatti ha aperto frontiere fino a prima inimmaginabili. Il libero e facile accesso alle scommesse sportive è favorito non solo dalla possibilità di giocare direttamente dal proprio dispositivo e anche con piccole somme, ma anche dalla concorrenza sempre più agguerrita a tutto vantaggio dei giocatori e della qualità del gioco. Sono tanti i bonus scommesse in rete, non tutti sono uguali, non tutti interessanti allo stesso modo. Proviamo insieme a saperne di più e ad avere un quadro attuale riferito a maggio 2023 in particolare con una comparazione tra i bonus di benvenuto dei siti di scommesse.

Iniziamo dall’abc e quindi dal come valutare i bonus scommesse. È importante avere le idee chiare quando si apre un account per la prima volta su una piattaforma di gioco online. Solo la piena consapevolezza di quanto si va a fare garantisce il divertimento in sicurezza. Su questo fronte giocare su portali affidabili e sicuri è una garanzia.

Conviene sempre effettuare una comparazione tra i bonus di benvenuto dei siti scommesse partendo dalle informazioni sulle promozioni in corso. Queste vanno valutate non solo sotto l’aspetto del valore monetario del bonus riconosciuto, ma anche sotto il profilo del funzionamento della promozione. Bisogna quindi leggere con attenzione i regolamenti collegati alla creazione di un account di gioco sullo specifico sito scommesse. Un po’ come valutare tra due automobili. Non basta guardare al prezzo di acquisto ma vanno viste le condizioni di vendita, l’assistenza post acquisto, pro e contro, investimenti necessari per manutenzione ordinaria e straordinaria, affidabilità. Comparare è cruciale per ottenere un’esperienza più vicina possibile alle proprie aspettative.

Continuando a leggere otterrai un’idea del funzionamento dei bonus benvenuto e dei diversi tipi di bonus scommesse. Questo quadro serve a comparare ovvero confrontare tra promozioni e bonus dei siti scommesse. I siti di scommesse devono avere in Italia una regolare licenza ADM, condizione per l’operatore online di operare nel nostro Paese. Chiaramente essendoci regole diverse per ogni Nazione e per via della globalizzazione, è possibile trovare online anche siti non riconosciuti. Sta al giocatore fare le opportune valutazioni.

I bonus nei siti di scommesse sono delle vere e proprie promozioni, un po’ come i buoni sconto che si ricevono per acquistare una felpa in un negozio sportivo. I siti scommesse offrono dei bonus che di norma sono diretti al nuovo iscritto, ma altre volte sono destinati anche ai giocatori che possiedono già un account di gioco. Si distingue in via generale tra Bonus benvenuto (per chi si iscrive a un sito scommesse per la prima volta) e Bonus ricorrenti ovvero promo a tempo che si applicano a chi possiede già un account di gioco. Noi tratteremo i primi.

Quasi tutti i siti di scommesse propongono dei bonus di benvenuto. I bookmaker chiaramente si somigliano nelle dinamiche ma non sono affatto identici. Bisogna quindi leggere con attenzione la proposta e comparare tra i bonus scommesse. Fermarsi all’importo offerto è un errore da principianti. Vanno infatti lette le regole ad esempio come il giocatore può sbloccare l’intera somma, qual’è il volume di scommesse mensile.

Lista dei Bonus Scommesse aggiornata a Maggio 2023

Snai: ecco il bonus SNAI

Il Bonus Snai è un bonus di benvenuto senza deposito di 5€ al quale si somma un altro bonus Gold, pari al 100% del primo deposito sino a 100€, più il 50% della parte eccedente i 100€, sino a 200€. Per un massimo complessivo di 315€ di bonus. Per avere il bonus ci si deve iscrivere dopo avere compilato il form di registrazione. Una volta convalidato l’account ed eseguito il primo deposito, si può iniziare a giocare. Per sbloccare i requisiti del bonus Gold bisogna giocare l’importo del bonus per 8 volte su quote minime di 1.50, entro 90 giorni, sistemi esclusi.

Admiralbet : ecco il bonus Admiralbet

AdmiralBet bonus benvenuto senza deposito è un bonus registrazione che permette di ottenere subito 40 euro e 50 free spin da usare sulla slot Book of Ra Deluxe. I Free Spin vengono erogati a fine registrazione. La somma di 40 euro si sblocca con la verifica del documento. I Free Spin vanno usati entro 30 giorni, anche eventuali vincite. Oltre questo tempo l’ammontare viene annullato.

Pinnacle: ecco il bonus Pinnacle

Il bonus di benvenuto del Casinò Pinnacle assicura ai nuovi utenti un’opportunità di ottenere sino al 100% del loro primo deposito in Fun Bonus, sino ad un massimo di 100 euro. Per aderire bisogna usare il codice promozionale Pinnacle durante la fase di deposito.

Bwin: ecco il bonus Bwin

Il Bonus di benvenuto Bwin è l’offerta di registrazione. Basta compilare il modulo d’iscrizione e versare almeno 10 euro al primo deposito. A questo punto i giocatori potranno ricevere una promozione di 260 euro, a cui si sommano 30 Free Spins sulla slot machine Book of Kings.

Dopo la registrazione e il primo versamento, senza digitare alcun codice promozionale, i giocatori devono fare una prima scommessa qualificante di 10 euro con quota minima di 2.00, per ottenere subito il bonus di 260 euro. L’importo del Bonus può essere puntato una volta su scommesse sportive a quota minima 2.00 prima di potere essere prelevato. Il primo versamento va effettuato entro 7 giorni dalla registrazione.

Eurobet: ecco il bonus Eurobet

Il welcome bonus per la sezione delle scommesse sportive consiste in 5 euro accreditati dopo avere eseguito il primo deposito. In aggiunta un bonus del 50% per un massimo di 100 euro sulle puntate effettuate nella prima settimana. Il deposito minimo deve essere di almeno 10 euro, mentre i primi 5 euro accreditati vanno giocati su puntate a quota fissa di 2.00 o più alta.

Per la seconda parte del welcome bonus si devono effettuare scommesse, a quota fissa (singola, multipla, live) che abbiano una quota di 1.50 o più alta, eseguite nella prima settimana dal momento della registrazione, per un massimo di 100 euro.

Il welcome bonus per la sezione del Casinò accredita 5 euro dopo il primo deposito e un bonus per un massimo di mille euro. I 5 euro vanno spesi solo sulle slot machines premium entro 7 giorni dalla registrazione. Invece i mille euro massimi bonus si ottengono in base alla cifra depositata con la prima ricarica sul sito. Diventano prelevabili quando i giocatori avranno giocato ai giochi della sezione casinò. Ogni gioco contribuisce in percentuale differente allo sblocco del bonus.

Betfair: ecco il bonus di Betfair

Dopo essersi registrati su Betfair.it, compilando il modulo e inserendo il codice promozionale, si ottiene il bonus di benvenuto Betfair sino a 50 euro.

È uno dei pochi bonus proposto in modalità Exchange. Infatti ogni settimana, per 5 settimane, l’operatore rimborsa il 100% delle perdite nette sino a 10 euro, per un bonus complessivo totale di 50 euro. Il bonus va giocato entro 7 giorni sul prodotto Sport su quote minime di 1.50 nel caso di scommesse singole, mentre per le multiple basta che anche solo un avvenimento abbia almeno la quota di 1.50; le vincite derivanti dal bonus sono prelevabili.

Goldbet: ecco il bonus di Goldbet

GoldBet offre un bonus benvenuto piuttsto generoso. Si parte con un bonus che riconosce 25 euro al primo deposito. Goldbet assegna un bonus di benvenuto aggiuntivo pari al 100% dell’importo del primo deposito, sino ad un massimo di 500 euro.

Leovegas: ecco il bonus di Leovegas

Per accedere al bonus scommesse di LeoVegas, come nuovo utente, bisogna effettuare la registrazione e inviare copia del documento di identità per la verifica e attivazione dell’account. LeoVegas offre un bonus del 50% fino a 200 euro sul primo deposito. Il deposito minimo è 10 euro. La validità del bonus è 28 giorni dalla data di registrazione. Il requisito di puntata è 8x importo bonus. La quota minima è 1.80.

Lottomatica: ecco il bonus di Lottomatica

Con l’iscrizione a Lottomatica i nuovi giocatori possono ricevere un Bonus benvenuto sino a 505€ . Bisogna registrarsi Si ottiene così un bonus sino a 500 euro e in aggiunta 5 euro per le scommesse virtuali. Dopo il primo versamento di almeno 20 euro si ottiene l’importo che viene suddiviso nelle due diverse sezioni di gioco. Il bonus Lottomatica è diviso: il 100% del primo versamento sino 500 euro e 5 euro sul virtual. Le somme ottenute non sono prelevabili ma possono essere usate sull’offerta sportiva giocando multiple di almeno quattro eventi e quota minima 2.50 per ciascuno. Questo solo dopo aver giocato per x6 volte il valore del primo deposito su multiple di tre eventi minimo e quota 1.50 o maggiore per ciascuno.

Si può ottenere solo un bonus Lottomatica per utente. L’offerta è disponibile solo per i giocatori non iscritti sul sito dell’operatore attraverso la creazione di un nuovo conto di gioco.

Starcasino: ecco il bonus di Starcasino

Il bonus di benvenuto sulla sezione scommesse permette di ottenere sino a 100 euro di bonus con rigioco di 1x. Solo gli utenti che non sono mai stati in possesso di un account sul sito possono beneficiare della promozione di benvenuto sulle scommesse sportive. Il cashback che il giocatore può ottenere sulla prima giocata nella sezione scommesse corrispone al 50% della somma che viene scommessa dall’utente. Il massimo ricevibile è di 100 euro, ma il minimo equivale a 5 euro. Ai fini del bonus vengono considerate solo le prime scommesse piazzate da ogni utente e la scommessa deve essere una multipla dal valore minimo di almeno 10 euro e in cui sono inclusi almeno 4 eventi con quota pari o superiore a 1.50. Inoltre il cashback ricevuto va considerato un fun bonus con requisito di puntata pari a 1 volta il suo importo. La validità del bonus è fissata a tre giorni dal momento di accredito.

Anche per il casinò Starcasino ha una promozione di benvenuto riservata ai nuovi giocatori cui sono destinati un massimo di 200 euro di cashback con un massimo di 300 free spins sulle slot selezionate dal sito. Dopo avere creato un conto ed effettuato un primo deposito, il bonus si compone di un cashback del 50% calcolato sulle perdite nette nel giorno in cui viene fatta la prima giocata sulle slot machine dal valore massimo di 100 euro e su un cashback del 10%, sempre sino a 100 euro, questa volta calcolato sulle giocate effettuate nella sezione casinò live. Inoltre dopo la convalida del conto di gioco Starcasino offre ai nuovi iscritti 100 free spins sulla slot Starburst XXXtreme, a cui possono aggiungersi altri 200 free spins ottenibili in scaglioni da 50 a seguito delle seguenti 4 ricariche effettuate dall’utente. L’importo minimo del bonus è di 5 euro e il massimo è di 100 euro. Lo stesso discorso vale anche per il cashback del 10% ottenibile sulle perdite nette nelle giocate ai tavoli del casinò live. Anche in questo caso si tratta di un fun bonus, ma stavolta il requisito di puntata è di 35 volte l’importo del bonus.

William Hill: ecco il bonus di William Hill

Il Bonus William Hill arriva ad un massimo di 125 euro. Il codice promozionale, al momento della registrazione, sblocca la ricezione dell’offerta di benvenuto: 5 euro alla convalida dei documenti inviati, 20 euro di Game bonus e 100 euro sul primo deposito nelle prime 4 settimane. È uno dei bonus più generosi del panorama delle scommesse online in Italia.

Tipi di Bonus Benvenuto sulle Scommesse Online

Sono tanti come abbiamo visto i bookmakers. Ciascuno propone un’infinità di bonus. Bisogna saperli distinguere per stabilire quale fa al caso proprio. I siti di scommesse online propongono diverse tipologie di bonus benvenuto: scommesse, poker, slot, casino, bingo e diversi altri.

Aprendo un nuovo account di gioco su un sito di scommesse si sceglie a quale bonus di benvenuto accedere in base alle sezioni del sito. Se si sceglie un bonus scommesse online si beneficia dell’offerta di questo settore e ciò comporta quasi sempre l’automatica rinuncia alla promozione alla registrazione delle altre sezioni del sito.

Quando si parla di bonus scommesse non ci si riferisce soltanto al bonus di benvenuto sport ma anche a tante altre offerte come i bonus scommesse senza deposito, i bonus erogati sul primo deposito, i bonus sulla prima scommessa, i bonus sul rimborso sulle scommesse perse ovvero il cashback e i bonus ricorrenti per i già clienti che sono già in possesso di un conto gioco.

Cos‘è un Bonus Benvenuto

Di norma il bonus di benvenuto offerto rappresenta una percentuale sul primo deposito, dove il 100% è il più comune. Solo di rado si riceve l’importo offerto in modo istantaneo. Nella maggior parte delle offerte dei bonus di benvenuto bisogna effettuare delle ricariche. Ciascun Bonus ha i suoi parametri.

Come ottenere un bonus di benvenuto online

Ipotizziamo di volere ottenere per le scommesse sul calcio un bonus di benvenuto online. Basta registrarsi per la prima volta presso il bookmaker, inviare il documento di identità in corso di validità, e attenderne la validazione. Seguire le condizioni proposte dall’operatore (che variano in base alle proprie offerte) e quel punto il bonus di benvenuto online viene automaticamente accreditato.

FAQ

Come registrarmi in un casinò online?

Quando si decide di giocare la prima cosa da fare è registrarsi sulla piattaforma che si ritiene migliore per le proprie esigenze. Si crea un profilo e un nuovo account di gioco. Bastano pochi minuti seguendo una procedura semplice e veloce. Bisogna inserire i propri dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale. In più inserire un indirizzo e-mail e una password che saranno usati per effettuare il log-in nel casinò e poter iniziare a giocare.

Cosa sono i bonus benvenuto Casinò?

I bonus benvenuto sono somme che vengono aggiunte al proprio budget, in seguito all’iscrizione nel casinò scelto e ad un primo deposito effettuato. Sono un incentivo offerto dal sito per richiamare il maggior numero di giocatori e fidelizzarli. Il bonus benvenuto può prevedere anche dei giri gratis da usare nelle slot machine. I bonus non saranno subito prelevabili, dovendo sottostare a limiti e condizioni da dover rispettare leggendo i termini e le condizioni del bookmakers.

Quali sono i metodi di deposito e prelievo nei casino?

Per depositare i soldi sul conto e prelevare le vincite, si potrà far affidamento su uno dei tanti metodi di pagamento previsti dalla piattaforma su cui si gioca. Si va dalla carta di credito/debito, anche prepagata, ai portafoglio elettronici come Skrill, Paypal e Neteller. Viene chiaramente accettato anche il bonifico bancario o (in alcuni casi) metodi più avanzati come le criptovalute e i Bitcoin.