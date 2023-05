Casa di riposo – al multi-residenza per anziani

Informarsi e trovare una casa di riposo per una persona che ne ha necessità significa poter pianificare l’ultima parte della sua vita nell’ottica di avere una qualità nel quotidiano più elevate rispetto a prima .

Però ovviamente sarà necessario provare una struttura che sia attrezzata per le sue personali esigenze perché non è detto che ogni struttura di questo tipo sia adatta e idonea per quello che cerca una singola persona.

Una persona anziana che prende questa decisione chiaramente non lo farà a cuor leggero perché è chiaro che nessuno di noi vorrebbe abbandonare la propria abitazione che è come se fosse un rifugio un nido o una comfort zone perché in quell’ambiente dove siamo stati tanti anni ci sono molti ricordi che teniamo nel cuore.

Ma in certi casi bisogna essere molto pratici e mettere al primo posto la propria salute fisica soprattutto quando si ha una certa età e soprattutto nel momento in cui non si ha la possibilità di avere vicino le persone care perché magari i figli sono molto lontani oppure hanno molti impegni o ancora quella persona anziana non ha proprio una famiglia.

Si parla di una decisione che magari verrà rimandata pertanto tempo ma a un certo punto non si può più tornare indietro perché sopraggiungono problemi fisici e a volte anche psicologici che potrebbero essere legati a patologie croniche e degenerative che non permettono di muoversi in maniera sciolta e di fare tutte le attività quotidiane che di solito sarebbero normali per tutti.

In questi casi quindi bisogna essere lucidi e mettere da parte la propria emotività nel senso che potrebbe anche essere che una persona anziana seppur autonoma e con nessun problema particolare decide di andarsene da casa sua perché è stanca di stare da sola e vuole vivere in un ambiente che sia organizzato per le sue esigenze e vuole avere anche la possibilità non solo di avere assistenza completa, ma anche di poter socializzare con altre persone della sua età.

Come fare a scegliere la struttura adatta per le proprie esigenze.

Chiaramente arrivate una certa età quando bisogna fare questo passo non bisogna fare l’errore di andare troppo di fretta perché il rischio è quello di sbagliare una scelta che è troppo importante .

Tenendo presente che comunque non è assolutamente semplice optare per un qualcosa che sia perfetto, anche perché le opzioni sono tante:di conseguenza sarà il caso di valutare tutta una serie di parametri che sono relativi per esempio a livello di autosufficienza oppure alla necessità o meno di avere a disposizione un ‘assistenza paramedica o medica.

Inoltre non si può non considerare l’aspetto economico nel senso che andare in un tipo di struttura del genere significa sostenere un costo mensile che non sempre è alla portata di quella singola persona anziana.

Infine ricordiamo che quando si parla di case di riposo ci si riferisce una struttura che è destinata ad anziani che sono autosufficienti perché nel caso in cui si parla invece di soggetti che hanno problemi fisici, bisognerebbe rivolgersi alle RSA e cioè strutture specializzate per persone anziane e non autosufficienti.