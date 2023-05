Disinfestazione glycyphagus domesticus – l’acaro delle muffe

Ci sono persone che potrebbe avere bisogno di avere informazioni sulla disinfestazione glycyphagus domesticus proprio perché hanno delle pareti o alcune stanze delle abitazioni infestate da questi animali:certe volte danno la colpa alla muffa e all’umidità che magari da molti anni è in quel posto.

In alcuni casi la paura è che questo tipo di invasione arrivi proprio perché quella persona decide di rivestire le pareti con delle piastrelle colorandole con delle vernici idrorepellenti. In quei casi cercherà di risolvere tutto in maniera veloce .

Ma l’errore che spesso si farà è quello di cercare di fare tutto da soli utilizzando dei prodotti per distruggere appunto gli acari che non si vedono perché sono nascosti.

Altre persone invece che leggono articoli e seguono consigli in questi casi potrebbero utilizzare il raid per uccidere dai piccoli acari ,o il Solfac autospurgante per distruggere gli aghi non visibili o nascosti.

Inoltre per paura che questa infestazione abbia interessato anche i vestiti una persona in genere li rinchiude questi dentro l’armadio congelandoli per 24 ore in un grande freezer e chiedendo a un esperto magari se tutto questo può essere utile per distruggere eventuali uova o acari.

Ci si chiede quindi a cosa è legata questo tipo di infestazione così particolare e con questi animali che non sono così comuni quando si parla di questi problemi. Fermo restando che gli esperti sostengono che queste infezioni di questi particolari insetti sono legate alla presenza di muffa o pareti umide che sono microfagi e cioè si nutrono di muffa, anche se non sono visibili ad occhio nudo.

Di solito in questi casi quindi si chiama un’azienda disinfestazione che riuscirà soprattutto a vedere gli esemplari più grandi che di solito sono di genere femminile e magari anche gravide: mentre per quanto riguarda le ninfe e le larve sono molto più piccole e sono un po’ più difficili da individuare soprattutto se sono infilate nelle fibre dei vestiti.

Cosa farà un’azienda per risolvere il problema

Quindi la cosa da fare è chiamare subito un’azienda di disinfestazione che arriverà per un sopralluogo per capire il tipo di lavoro che c’è da fare, anche se nella maggior parte dei casi il primo step che si deve portare avanti e cercare di individuare questi insetti nelle stanze, o comunque nelle zone che c’è umidità e muffa, perché magari intervenendo eliminando la muffa, nonché abbattendo l’umidità si risulterà un po’ il problema.Anche se comunque è un processo che richiede tempo e molta attenzione nonché impegno prima di ottenere dei risultati soddisfacenti.

Sempre secondo gli esperti il problema principale di questo tipo di infestazione è rappresentata da forme di resistenze ambientali che si formano nel momento in cui le condizioni ambientali diventano sfavorevoli per il conseguimento del cibo come ad esempio quando c’è un calo drastico dell’umidità.

Però nel momento in cui le condizioni esterne diventano favorevoli, questi insetti torneranno Vitali e si trasformeranno velocemente in adulti: quindi inizieranno subito a riformarsi ed allargarsi richiedendo di conseguenza un intervento rapido.