L’ondata di maltempo flagella l’Italia: situazione critica in Emilia Romagna e Marche

L’onda di maltempo di queste ore sta flagellando pesantemente l’Italia. Strade come fiumi a Pesaro alle prese con una pesante ondata di pioggia. “La situazione è critica. Il torrente Genica è uscito in più punti, causando allagamenti in particolare nella zona via Belgioioso a Loreto, poi alla Celletta e a Muraglia” ha dichiarato il sindaco Matteo Ricci. Si registrano diversi danni a case, aziende e strade.

A Bologna piove senza sosta e preoccupa il livello del torrente Ravone, già esondato per il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto nel capoluogo emiliano e in tutta la regione. A rischio chiusura via Saffi, che collega il centro storico in direzione dell’aeroporto Marconi. Domani a Bologna restano chiuse le scuole di ogni ordine e grado. La situazione è critica in Emilia Romagna e Marche.

Ma non fa eccezione il Sud. Palermo è sotto l’acqua dopo l’incredibile ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo della Sicilia. Strade come fiumi e allagamenti in diverse zone della città.