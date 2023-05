Giunge alla terza edizione il convegno dal titolo Benessere e sostenibilità nelle province dell’Emilia-Romagna e nella Città Metropolitana di Bologna, organizzato dal Tavolo tecnico regionale Emilia-Romagna previsto dal Protocollo di Intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome, Anci e Upi. Ma cosa significa sostenibilità? Il diktat dei nostri tempi, secondo la definizione del Rapporto Brundtland del 1987 è “soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura”. Tre le componenti, tra loro interconnesse: ecologica-ambientale, umana-sociale ed economica. Il Benessere umano non può essere pertanto la sola risultante della ricchezza derivante dalla produzione di beni e merci, ma deve essere la risultante di un insieme di fattori.

Nel 2010 l’Istat, insieme a Cnel, si inserisce in questo dibattito internazionale con il progetto BES per la misura del Benessere equo e sostenibile. Il 25 settembre 2015, i 193 Paesi membri dell’ONU adottano l’Agenda 2030, che individua 17 Obiettivi per sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità per tutti. A livello nazionale a partire dal 2016, agli indicatori e alle analisi sul benessere si affiancano gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. I due set di indicatori sono solo parzialmente sovrapponibili, ma certamente complementari.

Anche a livello locale si sente la necessità della misurazione del benessere equo e sostenibile: nasce nel 2013 il progetto Bes delle Province, inserito dall’Ufficio Statistica della Provincia di Pesaro e Urbino nel Programma Statistico Nazionale 2011-2013 come studio progettuale, con la finalità di disegnare un Sistema Informativo Statistico a supporto della programmazione e rendicontazione degli Enti di area vasta. Attualmente vede il coinvolgimento di 36 Enti tra Province e Città Metropolitane.

Tutte le Province emiliano-romagnole e la Città Metropolitana di Bologna aderiscono al progetto già dal 2020. Questa sensibilità rende possibile la redazione della terza edizione del rapporto “Misurazione del benessere: confronti tra territori” che verrà presentato al convegno.

“Benessere e sostenibilità nelle province dell’Emilia-Romagna e nella città metropolitana di Bologna”, organizzato dal Tavolo tecnico regionale Emilia-Romagna previsto dal Protocollo di Intesa tra Istat, Regione Emilia-Romagna, Anci e Upi.

Venerdì 19 maggio dalle ore 10.30 fino alle 13

Sale B-C-D – Regione Emilia-Romagna – Viale della Fiera 8 – Bologna

modalità mista

L’evento è gratuito ma, per ragioni organizzative, si prega di voler compilare il form di iscrizione a questo link https://docs.google.com/forms/d/1GIRupJMiYnBXcWCMwP81LiNql26nuWv0hIaWZqitgRE/edit

Informazioni e contatti: [email protected]

Segreteria Organizzativa

UPI Emilia-Romagna