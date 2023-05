Presentata Aci Atletica 2023

Tutto pronto per l’evento sportivo dell’anno in Sicilia, Aci Atletica 2023, Campionati Italiani Individuali Master Outdoor, la più importante manifestazione di Atletica leggera, rivolta agli atleti over 35, in programma venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno, 2023, presso lo Stadio “Aci e Galatea” – Acireale (CT), organizzata e promossa dalla ASD “Goal And Brain”, di Giorgio Belluomo, sotto l’egida della FIDAL Nazionale, in collaborazione col Comitato Locale, costituito dal Comune di Acireale e dai Comuni di Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio unitamente a diverse ASD sportive del territorio.

Grande lo sforzo del responsabile organizzativo Gianfranco Belluomo, “Questa manifestazione è alla 43esima edizione, adesso si realizza il nostro sogno, mossi dall’amore per la propria terra e passione per lo sport. Infatti, si sta realizzando il sogno di ospitare un evento nazionale importante, per la prima volta nella nostra Sicilia, ad Acireale. La Sicilia è terreno fertile, ha visto fiorire numerosi campioni e ha dato i natali, a molti professori e allenatori di livello internazionale e olimpionico”.

Presente, il Sindaco di Acireale, Stefano Alì, che sottolineato la “forte rilevanza turistica, poiché la partecipazione, è intesa non solo come momento agonistico, ma anche come opportunità turistica per visitare il territorio, in cui si svolge la manifestazione”.

Entusiasta Giorgio Belluomo, presidente Goal And Brain: “consapevole dell’importanza che un evento sportivo di tale entità può avere su un territorio come la Sicilia e dal significato turistico, economico e promozionale che rappresenta. Noi vogliamo con forza esaltare la capacità del territorio e dei suoi abitanti. Questa è una manifestazione che vuole far competere gli atleti di tutta Italia, dando loro la possibilità di gareggiare e ottenere traguardi in un posto magico come il nostro”.

Presenti anche i vertici dell’U.S.S.I., Unione Stampa Sportiva Italiana, regionale e provinciale, che non potevano mancare a questo importante evento sportivo, con Gaetano Rizzo, Antonio Foti, Daniele Lo Porto e Giuseppe Di Bella.

Le gare saranno disputate interamente nella pista di atletica di nuova costruzione nello stadio “Aci Galatea”, già “Tupparello”, in Acireale e includeranno le discipline olimpiche: velocità dai 100mt, alla staffetta 4×400; mezzofondo dai 800mt ai 300siepi; lanci del giavellotto, getto del peso, getto del Martello, getto del disco; salto in alto, salto con l’asta, salto in lungo, salto triplo. Per tutte queste discipline, gli atleti di oltre 12 categorie maschili e 12 femminili, si contenderanno il titolo tricolore di Campione Italiano.

Nei tre giorni della rassegna, si prevedono oltre 1200 atleti provenienti da tutta Italia, oltre che gli accompagnatori e tecnici. Il totale delle presenze nei 5 giorni (3 di competizioni, 1 giorno precedente e 1 giorno successivo), saranno di cira 3.500 persone.

La conferenza stampa, che si è svolta nella Sala Stampa del Comune di Acireale, gremitissima, è stata aperta da una fantastica esibizione di Silvana Mangano “Ballet Group”. Servizio Hostess è stato offerto dall’agenzia Moodlike di Gaia Furnari.