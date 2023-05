Tonno Callipo, la Superlega è tua

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3 – Bergamo 0

Progressione set: 25/16 – 25/17 -25/18

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 13, Candellaro 4, Cavaccini ( L1 ), Orduna 5, Carta ( L2 ), Tondo 4, Piazza, Balestra , Tallone, Terpin 8, Fedrizzi, Buchegger 10, Lucconi, Belluomo.

Bergamo: Jovanovic 2, Padura Diaz 3, Cargioli 3, Copelli 6, Cominetti 7, Held 6, Toscani ( L1 ),

Catone, Baldi 4, Mazzon 2, Pahor, Lavorato, Cioffi, De Luca ( L2 )

Arbitri: Massimo Rolla di Perugia e Giuseppe De Simeis di Lecce

Vibo Valentia

Vibo Valentia, la Superlega è di nuovo tua. In tre partite di finale la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, riconquista la massima serie dopo un anno di assenza e lo fa alla grande. Corona una stagione importantissima, già impreziosita dalla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa. Ora società del presidente Pippo Callipo, fa il tris e si dimostra la vera, ove ve ne fosse stato ancora bisogno, la squadra più forte, famelica, che ha nel suo Dna la vittoria. È stata una stagione fantastica, grazie ad una società che ha messo su una squadra super, che con qualche piccolo accorgimento potrebbe anche ben figurare in Superlega. Una stagione intera vissuta nei quartieri alti della classifica, letteralmente dominata, e che ha messo subito in chiaro il suo intento. Un’annata perfetta che premia la dirigenza vibonese, sempre competente. Precisa e puntuale, che è riuscita anche a riconquistare la fiducia del proprio pubblico, che anche questa sera ha assiepato le tribune del PalaMaiata. È stata una serata di gala, vista la presenza a Vibo Valentia di Massimo Righi, che ha premiato, così come aveva fatto in altre occasioni, glia atleti vibonesi. Per quanto riguarda Bergamo c’è da dire che è stata un’avversaria leale, forte e tenace, ma pensiamo che tra le due contendenti vi fosse troppa differenza.

Primo set. Bergamo parte bene e va avanti nel punteggio, approfittando forse di una Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, leggermente sbadata- Ma la Squadra di casa non ha impiegato molto a tornare la macchina da guerra che tuti conoscono ed ha, da prima pareggiato i conti e poi messo tra se e Bergamo un vantaggio cospicuo. Il set finisce con il punteggio di venticinque a sedici.

Secondo set. La musica non cambia assolutamente. Bergamo cerca di tenersi in linea di galleggiamento, ma non ce la fa ad arginare la Tonno Callipo. Infatti i vibonesi, non lasciano nulla al caso e continuano a martellare il campo avversario. Il parziale finisce venticinque a diciassette. Ed il pubblico si prepara alla festa.

Terzo set. Si gioca sulle ali dell’entusiasmo, con i ragazzi in casacca giallorossa che vogliono chiudere per poi ricevere l’abbraccio del proprio pubblico. Gli avversari giocano, ma non ci sta più nulla da fare. Cade a terra l’ultimo pallone ed il Palamaiata esplode in un urlo liberatorio. Ben trovata Superlega.