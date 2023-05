Perugia. Due cittadine e cinque associazioni donano giochi per cinque aree verdi

Un tabellone per il basket, giochi inclusivi, tavoli per il picnic, una giostra, stazioni fitness per un percorso benessere e tanto altro. Sono numerose le attrezzature ludiche che due private cittadine e alcune associazioni hanno deciso di regalare alla comunità, mediante una donazione al Comune di Perugia, per arricchire cinque aree verdi. Le associazioni che si sono fatte avanti sono il Circolo Arci Santa Sabina, l’associazione culturale Monti del Tezio e l’associazione culturale ricreativa Toriscal. Le aree verdi che potranno beneficiare delle attrezzature sono quelle di Collestrada, Montegrillo, Santa Sabina, Colle Umberto, Lacugnano.

“Non possiamo che ringraziare cittadini e associazioni per queste nuove donazioni dal valore economico cospicuo, circa 17.600 euro in totale – commenta l’assessore alle aree verdi Otello Numerini –. I beni donati rivestono particolare importanza per l’amministrazione, in quanto vanno a incrementare la fruibilità e la frequentazione delle aree verdi, stimolando processi di rigenerazione urbana. Notiamo crescere sempre più l’attenzione di soggetti e realtà private verso i beni comuni e la conseguente disponibilità a investire per migliorare gli spazi pubblici a vantaggio di tutti”.