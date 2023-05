Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Incontro a Palazzo San Giorgio a Trani con il presidente Oliveti

Violenza sui medici. Previdenza. Carenza di medici. Accesso alla professione. Questi le coordinate lungo le quali si svolgerà l’incontro «Enpam oggi per domani» che si terrà domani sabato 13 maggio dalle 8,30 a Palazzo San Giorgio a Trani a cura dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Barletta Andria Trani presieduto dal dottor Benedetto Delvecchio.

Relatore d’eccezione il dottor Alberto Oliveti presidente nazionale della fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – che con la dottoressa Laura Battistini, responsabile della consulenza e della Formazione Previdenziale Enpam, e il dottor Gianfranco Prada, presidente Salute Mia, faranno il punto sulla galassia sanitari.

«Quella di domani sabato 13 maggio a Trani con il Presidente dell’Enpam Alberto Oliveti e con gli altri illustri relatori sarà certamente un’occasione per discutere a 360 gradi del mondo della sanità. Tratteremo e ragioneremo su temi di stretta attualità come la violenza sistematica che di abbatte su noi medici e fotograferemo lo stato attuale e gli scenari futuri del mondo previdenziale non dimenticando una analisi legata alla carenza numerica dei medici e l’accesso alla professione. Ringrazio il presidente Oliveti per la sua presenza qui nel nostro Ordine certo che alla luce della giornata di formazione e informazione che vivremo anche grazie alla preziosa professionalità della dottoressa Laura Battistini e del dottor Prada potremo offrire il nostro contributo in merito a problematiche legate alla nostra amata professione», ha dichiarato il presidente Delvecchio.