Giornata Internazionale dell’Infermiere: l’Opi della Bat premia le migliori tesi dei neolaureati

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giuseppe Papagni, Presidente OPI BAT. “Il 12 maggio 2023 ricorre la Giornata Internazionale dell’Infermiere in ricordo della nascita di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze Infermieristiche Moderne, avvenuta a Firenze nel 1820. In questa data, scelta dall’International Council of Nurses si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dell’Infermiere. Infatti numerosi sono, in moltissimi paesi del mondo, gli eventi e le iniziative connessi con questa ricorrenza. Lo slogan scelto dalla FNOPI per l’edizione 2023 della Giornata Internazionale dell’Infermiere è: “Il talento degli infermieri – Arte e Scienza in evoluzione”.

In questa occasione è importante ricordare come la professione infermieristica sia in continua evoluzione per rispondere con efficienza ed efficacia alle richieste di salute dei nostri cittadini.

Una giornata speciale che mette in evidenza l’impegno e la nuova vision della professione che negli ultimi anni ha ottenuto tanti riconoscimenti per l’impegno dimostrato durante la Pandemia. Riconoscimenti che purtroppo non hanno avuto seguito in termini economici e sociale, tradendo talvolta le aspettative dell’intera comunità professionale.

Anche l’Ordine delle Professioni infermieristiche della BAT in occasione della giornata Internazionale dell’Infermiere offre ai propri iscritti il rinnovo costante delle proprie conoscenze nell’ottica del saper essere e saper fare secondo scienza e coscienza.

Il nostro Ordine professionale, ente sussidiario dello Stato, da sempre vicino alle esigenze formative dei nostri iscritti, tutela e vigila anche sulla qualità formativa degli studenti impegnati nei corsi di laurea in infermieristica.

Abbiamo programmato diversi appuntamenti formativi che si terranno nel corso dell’anno. Nel prossimo, che si terrà il 19 maggio p.v., tratteremo un tema di interesse professionale: le nuove prospettive di crescita offerte dalla nuova piattaforma contrattuale. Durante l’evento avremo l’occasione di premiare le migliori tesi di laurea prodotte dai nostri neo laureati. Il nostro concorso si pone l’obiettivo di favorire e stimolare, nei giovani colleghi infermieri, l’impegno nella ricerca infermieristica, quale elemento essenziale per lo sviluppo professionale. Le nostre iniziative offrono ai nostri iscritti sia dei momenti di confronto che di aggregazione.

È stata fatta tanta strada e tanta altra se ne sta facendo per riconoscere le giuste competenze giuridiche ed economiche ad una figura professionale di snodo nel panorama sanitario Italiano che va assolutamente più tutelata e sostenuta“.