Il vero Caviale Beluga Persiano: il caviale più pregiato al mondo ora in Italia

La produzione del caviale persiano, e in particolare del caviale beluga, è una tradizione millenaria dell’Iran, che da sempre è riconosciuto come uno dei paesi produttori di caviale più importanti al mondo. La selezione offerta da Caviarhouse.it è frutto di una lunga ricerca e di un attento processo di scelta dei fornitori, per garantire ai propri clienti la massima qualità del prodotto.

Cos’è il Caviale Beluga?

Il caviale Beluga è uno dei tipi più pregiati di caviale, noto per la sua consistenza burrosa, il sapore morbido e il colore grigio scuro. Il caviale Beluga proviene dal pesce storione Beluga, che vive nei mari del Caspio e del Mar Nero. Il pesce storione Beluga è noto per essere il più grande tra le specie di storione, e può raggiungere dimensioni di oltre 7 metri di lunghezza e un peso di circa una tonnellata. Il caviale Beluga viene prodotto utilizzando le uova più grandi e mature del pesce storione Beluga, ed è considerato uno dei caviali più costosi e pregiati al mondo.

Perché il Caviale Beluga è così pregiato?

Il Caviale Beluga è considerato uno dei cibi più pregiati al mondo a causa della sua rarità, del suo sapore unico e della sua consistenza cremosa.

Il pesce stellato (Husohuso) dal quale viene estratto il caviale Beluga è una specie in via d’estinzione e viene coltivato solo in alcune parti del mondo, come il Mar Caspio, il Mar Nero e il Mar d’Azov. Ciò significa che la quantità di caviale Beluga prodotta è molto limitata e che il prezzo è molto elevato.

Inoltre, il processo di produzione del caviale Beluga richiede molta cura e attenzione. Il caviale viene estratto manualmente dai pesci stellati, e questo è un processo delicato che richiede molta abilità. Inoltre, il caviale viene conservato in modo molto specifico per garantire che mantenga il suo sapore e la sua consistenza unici.

Infine, il sapore del caviale Beluga Persiano è considerato tra i più raffinati e pregiati tra tutti i tipi di caviale. Ha una consistenza morbida e cremosa, con un sapore delicato e burroso che si scioglie in bocca. Il caviale Beluga viene spesso servito da solo su un cucchiaio di madreperla o accompagnato da pane tostato, cracker o altri alimenti delicati.

Come riconoscere il vero caviale di Beluga Persiano dalle imitazioni?

Capita sempre più di frequente trovare sul mercato italiano ed europeo del Beluga cinese o di altra provenienza. Nulla di male, ma non è la stessa cosa: il beluga iraniano offre un’esperienza sensoriale unica, completamente diversa da qualsiasi altro tipo di produzione.

A parte tutte le caratteristiche riscontrabili solo dopo averlo degustato, è possibile riconoscere la provenienza del caviale analizzando l’etichetta CITES posta solitamente sul retro della confezione.

L’etichetta del CITES (Convention on International Trade in EndangeredSpecies of Wild Fauna and Flora) per il caviale dovrebbe indicare la specie di sturgeon (storione) da cui proviene il caviale e il paese in cui è stato prodotto.Il sistema di etichettatura CITES prevede l’uso di un codice a due lettere per indicare il paese di origine del prodotto. Nel caso del caviale iraniano, il codice dovrebbe essere “IR” per indicare l’Iran.

Dove acquistare il vero Caviale Beluga Persiano?

Con oltre 10 anni nel settore della vendita di caviale, Caviarhouse.it si è guadagnata la reputazione di uno dei più importanti rivenditori online di caviale in Italia fornendo costantemente ai suoi clienti la miglior selezione e un servizio clienti sempre disponibile che può derivare solo da un’azienda a conduzione familiare.

Caviarhouse è il negozio online di vendita di caviale pregiato che offre ai propri clienti una selezione di pregiati caviali persiani, tra cui il celebre caviale beluga persiano nelle varietà Imperial, Almas e Royal.

La varietà di caviale beluga Imperial è considerata tra le più pregiate e rappresentative del caviale persiano, caratterizzata da un colore grigio scuro e da un sapore morbido e delicato. La varietà Royal Beluga, invece, è riconosciuta per le sue note di sapore più intense e per la sua consistenza cremosa, mentre la varietà Almas Beluga, che è la più rara, costosa e pregiata, è caratterizzata da un colore dorato e da un sapore unico e avvolgente.

Ma non solo, per accompagnare il caviale, Caviarhouse.it offre anche una selezione di Champagne e Vodka di alta qualità, per un’esperienza gastronomica di lusso completa.

La consegna avviene in 24/48h in tutta Italia e a partire dal 2023 è in grado di consegnare in giornata tutta la zona del Lago di Como e addirittura in circa 2 ore a Milano.