Lavori sulla ss 675bis. Sarà potenziato svincolo e cambiata denominazione in Terni Sud

Lungo la strada statale 675bis procedono i lavori di manutenzione straordinaria volti a garantirne, in maniera duratura, il miglioramento in termini di sicurezza della circolazione, come concordato fra Regione Umbria ed Anas. L’Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti accoglie con favore la notizia che da lunedì 15 maggio sarà avviato il risanamento profondo della pavimentazione sull’arteria a doppia carreggiata che collega l’innesto E45 (Terni) con strada delle Campore (Narni), su cui la Regione aveva da tempo chiesto un intervento di ripristino della pavimentazione ridotta in pessime condizioni. Un’arteria di notevole importanza anche per i collegamenti delle attività produttive della zona ed è pertanto impegno di tutti, Regione, Anas e imprese coinvolte nel cantiere, analogamente agli altri cantieri attivati sulla rete stradale della regione, quello di far sì che si operi cercando di contenere al massimo i disagi per residenti e imprese.

La Regione ha inoltre richiesto all’ANAS di rivedere la segnaletica, facendosi interprete delle segnalazioni pervenute da parte di varie attività produttive circa la mancanza della indicazione “Terni Sud” che, soprattutto quando verrà realizzata la variante Sud Ovest in corso di progettazione da parte della Regione, potrebbe favorire l’ingresso in città dallo svincolo interessato ora dai lavori, alleggerendo le file di veicoli che si creano in particolare al mattino allo svincolo principale di Terni Ovest. Per consentire lo svolgimento degli interventi, il cui completamento è previsto entro il 14 luglio, sarà provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione sud per l’intero tratto di circa due chilometri, compreso l’innesto sulla SP24 “Marattana”. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. In particolare, il traffico proveniente dalla E45 o dalla SS675 (Terni-Orte) e diretto sulla SP24 “Marattana” o verso strada delle Campore/Sabbione, dovrà proseguire sulla SS675 in direzione Orte, uscire allo svincolo di “Narni/San Gemini” (km 14,100) per poi proseguire sulla viabilità locale (via Tiberina) in direzione Narni Scalo e successivamente svoltare a sinistra su strada delle Campore.