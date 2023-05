Veronese Technology: la mission dell’azienda

Veronese Technology è un’azienda che da moltissimi anni si occupa di sicurezza antincendio, nasce con un obiettivo primo: quello di aiutare e affiancare aziende nella creazione di luoghi di lavoro sicuri, fornendo non solo le attrezzature a norma di legge, ma creando insieme ai proprio clienti la giusta strategia di intervento al fine di garantire sicurezza, rispetto delle normative e servizi professionali.

Obiettivi di Veronese technology

Riuscire a garantire la sicurezza in tutti i luoghi è la prima missione che la Veronese Technology si è proposta di perseguire. La sicurezza a differenza di quanto si possa pensare non è una condizione semplice da realizzare, anzi: quando ci si trova in un luogo sicuro, significa che per crearlo c’è stato un grande lavoro ed impegno di professioni che hanno collaborato mettendo in campo tutte le loro conoscenze al fine di progettare e realizzare ambienti sicuri.

Creare un luogo che sia sicuro è possibile solo con un grande lavoro basato sulla prevenzione del rischio. Veronese Technology ha intrapreso da moltissimo tempo un’evoluzione continua che mira a realizzare esclusivamente prestazioni di altissima qualità, inoltre standardizza la sua operatività e per questo motivo è diventata un punto di riferimento nazionale e non solo, nel panorama della sicurezza antincendio.

Tutto quest’ incessante lavoro teso ad un costante miglioramento dei propri servizi è reso possibile anche grazie allo Studio Tecnico specializzato nella Sicurezza e Prevenzioni Incendi che opera all’interno dell’azienda. Questo studio si avvale di soluzioni tecnologicamente avanzate per risolvere e garantire ogni di problema, prestazione o consulenza.

Servizi offerti: corsi di formazione di Veronese Technology

Veronese Technology offre una vasta gamma di servizi in grado di adempiere a tutte le necessità nel campo della sicurezza antincendio. Quando ci si vuole informare sul campo della sicurezza e della polizza antincendio è importante rivolgersi solo a professionisti esperti.

I servizi offerti da Veronese Technology sono molti ed ognuno di questi viene gestito e portato a termine con massima puntualità e professionalità. Quando si decide di rivolgersi a quest’azienda, vengono esposti tutti i servizi di cui si potrebbe avere bisogno, tra questi:

consulenza e formazione : il servizio di consulenza e formazione è di particolare importanza per la Veronese Technology, formare il personale all’interno delle aziende è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. I corsi che vengono erogati sono trasversali e coprono varie aree: dai corsi antincendio ai corsi di formazione sul corretto funzionamento dei dispositivi di protezione.

: il servizio di consulenza e formazione è di particolare importanza per la Veronese Technology, all’interno delle aziende è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. I corsi che vengono erogati sono trasversali e coprono varie aree: dai corsi antincendio ai corsi di formazione sul corretto funzionamento dei dispositivi di protezione. prodotti antinfortunistici : fornire solo prodotti di alta qualità e certificati è il primo passo per garantire una maggiore sicurezza per il personale. I prodotti antinfortunistici sono la prima barriera di protezione e per questo motivo è di vitale importanza che siano sempre aggiornati.

: fornire solo prodotti di alta qualità e certificati è il primo passo per garantire una maggiore sicurezza per il personale. I prodotti antinfortunistici sono la prima barriera di protezione e per questo motivo è di vitale importanza che siano sempre aggiornati. prodotti antincendio : Veronese Technology è l’alleato giusto per chi vuole prodotti antincendio che rispettino le direttive normative. È possibile trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Tra i prodotti disponibili ci sono estintori, liquidi schiumogeni, idranti a muro, armadi per prodotti infiammabili e molto altro.

: Veronese Technology è l’alleato giusto per chi vuole prodotti antincendio che rispettino le direttive normative. È possibile trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Tra i prodotti disponibili ci sono estintori, liquidi schiumogeni, idranti a muro, armadi per prodotti infiammabili e molto altro. impiantistica antincendio : nella realizzazione dell’impiantistica antincendio, Veronese Technology mette in campo tutta la sua esperienza maturata nel settore. Per questo motivo viene ridotto al minimo il rischio di cattivo funzionamento. il lavoro magistralmente svolto è in grado di garantire ai clienti la tranquillità che meritano. La sicurezza è fondamentale e, Veronese Technology sa sicuramente come garantirla.

: nella realizzazione dell’impiantistica antincendio, Veronese Technology mette in campo tutta la sua esperienza maturata nel settore. Per questo motivo viene ridotto al minimo il rischio di cattivo funzionamento. il lavoro magistralmente svolto è in grado di garantire ai clienti la tranquillità che meritano. La sicurezza è fondamentale e, Veronese Technology sa sicuramente come garantirla. segnaletica : la segnaletica di sicurezza all’interno di un ambiente ha importanza cruciale per il corretto decorso di una situazione di emergenza. La segnaletica, se ben realizzata e posizionata, è in grado di guidare e condurre le persone in salvo. Per questo motivo non sono ammessi errori. Inoltre la segnaletica svolge anche un importante ruolo per la prevenzione del rischio, perché un pericolo adeguatamente segnalato diventa meno offensivo per il personale.

: la segnaletica di sicurezza all’interno di un ambiente ha importanza cruciale per il corretto decorso di una situazione di emergenza. La segnaletica, se ben realizzata e posizionata, è in grado di guidare e condurre le persone in salvo. Per questo motivo non sono ammessi errori. Inoltre la segnaletica svolge anche un importante ruolo per la prevenzione del rischio, perché un pericolo adeguatamente segnalato diventa meno offensivo per il personale. manutenzione antincendio certificata: Veronese Technology è la prima e unica azienda nel Lazio che garantisce per l’antincendio una manutenzione certificata da ente terzo. Questo significa che il lavoro svolto, le procedure condotte e i registri di carico e scarico delle polveri sono sottoposti a controlli regolari da terzi. L’Ente Italiano Indipendente di Certificazione collabora con Veronese Technology e per questo la sicurezza dell’operato è maggiormente garantita da un nuovo sistema di cartellini di manutenzione, è previsto l’utilizzo di QR code che assicurano un lavoro trasparente.

La mission principale è la sicurezza, garantita da professionalità, alta qualità di materiali utilizzati e anni di esperienza: queste tre componenti rendono Veronese Technology leader del settore da molto tempo ormai.