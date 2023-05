Milano. Italy Bares: Roberto Baggio regala la sua voce per evento benefico

Roberto Baggio, fuoriclasse del calcio italiano, uomo di grande umanità che ha saputo trasformare le sue cadute in rinascite, ha scelto di sostenere il progetto Italy Bares, in scena con lo spettacolo “Secondo Tempo” giovedì 11 maggio al Teatro Repower di Milano, charity show a favore di Anlaids Lombardia ETS.

Le toccanti parole di Baggio arrivano in un momento dello spettacolo in cui Nino, il protagonista (interpretato da Antonio Catalano), è arrivato a un bivio della sua vita e lo esortano a vivere il suo “secondo tempo”. Roberto dà a Nino il coraggio di andare avanti e comprendere che il vero campione non è chi fallisce, ma anzi, chi fa del proprio errore un’occasione di trasformazione.

“24 piedi per 8 è la finestra di spazio che separa chi vince da chi perdere (…) non dobbiamo sempre vincere per diventare grandi. Anzi, i campioni quelli veri, sono quelli che hanno mostrato l’essere umano che si nascondeva nel fuoriclasse. (…) I campioni non sono persone perfette, i campioni sono persone che hanno saputo mostrare alla gente una cosa semplicissima: che il cuore è come un seme…che spesso tocca romperlo per permettergli di crescere. (…)”.

Italy Bares è un appuntamento che si ripete dal 2019, anno in cui, grazie all’intuito di Giorgio Camandona, è sbarcato in Italia crescendo di anno in anno e riuscendo a raccogliere intorno a sé una community di artisti, professionisti del settore e istituzioni che lo sostengono, tutti con lo stesso fine: quello di esserci e raccogliere fondi per combattere HIV e AIDS e sensibilizzare il pubblico per una cultura della prevenzione, contro ogni forma di stigmatizzazione.

Per il secondo anno consecutivo sul palco di Italy Bares salirà Malika Ayane, che ha voluto dare il suo appoggio ancora una volta a un’iniziativa in cui crede molto. Tornerà on stage anche Diego Passoni, sostenitore del progetto dalla prima edizione. Sarà la prima volta, invece, per Giampiero Ingrassia, che ha accolto con entusiasmo l’invito del direttore artistico ad abbracciare la causa.

Lo spettacolo è realizzato con Anlaids Lombardia ETS, Compagnia della Rancia, con il supporto di Stage Entertainment e quest’anno con il Patrocinio del Comune di Milano. La regia è di Mauro Simone, la regia associata di Alfonso Lambo e le musiche originali di Antonio Torella che curerà anche la direzione musicale con Elena Nieri.

SECONDO TEMPO, Teatro Repower – 11 maggio, ore 21.00

Biglietti da 20 a 70 euro

Link Ticketone: http://bit.ly/ItalyBares2023_SecondoTempo_Biglietti

www.teatrorepower.com