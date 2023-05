Juventus-Siviglia e Bayer Leverkusen-Roma in chiaro su Rai1

Finestra di calcio europeo per la Rai. Infatti l’Europa League approda in chiaro su Rai1. Viale Mazzini ha acquisito da Sky Sport i diritti per trasmettere una gara d’andata e una di ritorno delle semifinali della seconda competizione europea. Andranno in onda su Rai1 Juventus-Siviglia (andata della semifinale) prevista per giovedì 11 maggio alle ore 21 e la settimana successiva Bayer Leverkusen-Roma (semifinale di ritorno). Le due gare andranno su Rai1 in rispetto delle direttive Agcom, la quale obbliga la trasmissione in chiaro delle partite di calcio dalla grande rilevanza nazionale. Bayer Leverkusen-Roma e Siviglia-Juventus saranno visibili a tutti su Tv8, oltre che su Sky Sport e Dazn per gli abbonati alle due pay-tv.