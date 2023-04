Prenotare ambulanza privata – per comodità e per esigenza

Ci sono molte persone che potrebbero essere interessate alla possibilità di prenotare ambulanza privata, e quindi di prenotare uno di questi servizi che fanno parte chiaramente dell’assistenza sanitaria privata che come abbiamo visto negli ultimi anni di coronavirus e ha un qualcosa di fondamentale, e l’abbiamo visto perché in questo contesto il servizio sanitario pubblico è andato in tilt ,e quindi non possiamo pensare di riporre le speranze solo in quello perché solo non può sostenere le esigenze di tutti i cittadini per quanto riguarda i vari servizi sanitari.

Diciamo questo per sottolineare che non ha senso fare queste battaglie tra sanità pubblica e sanità privata, e quindi non ha senso fare di tutta l’erba un fascio né in un senso né nell’altro

In ogni caso questo servizio di cui parliamo che riguarda le ambulanze private e a un servizio molto interessante e viene messo a disposizione da varie aziende nel settore e quindi parliamo di società di autoambulanze o cooperative che vogliono garantire un accompagnamento e un trasporto sanitario per varie categorie di persone

In particolare facciamo riferimento come categorie alle categorie dei malati oncologici o malati cronici o persone che hanno qualche forma di disabilità temporanea o definitiva e comunque sono persone che non si possono spostare in autonomia e non possono utilizzare dei veicoli tradizionali,ma questa è una macchina o come prendere i mezzi pubblici

Mentre per quanto riguarda queste società di autoambulanza e cooperative varie che offrono questo servizio, ed è un servizio che mette a disposizione dei mezzi attrezzati per il trasporto sanitario e quindi questo tipo di ambulanza che hanno all’interno tutto quello che serve

E quindi parliamo di sedili reclinabili o monitor per la pressione arteriosa, strumenti per elettrocardiogramma, cuscini ortopedici tutte attrezzature mediche che possono essere utili anche in varie situazioni di emergenza che ci possono essere all’interno del viaggio

E comunque un’altra cosa da sottolineare con forza rispetto a questo servizio è che all’interno dello stesso in genere operano dei professionisti di ottimo livello, e parliamoci di autisti in primis ma anche di infermieri e quando servono dipendendo dalle condizioni cliniche della paziente, anche medici e paramedici che garantiranno una assistenza medica di qualità all’interno delle vetture

Dobbiamo cercare di prenotare il servizio di ambulanza privata con un certo anticipo

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte una cosa molto importante è cercare di prenotare il servizio in ambulanza privata con anticipo per dare la possibilità a questa realtà di organizzare nel migliore dei modi il trasporto in base alla situazione clinica del paziente che avranno davanti

Questo significa per esempio decidere se basta avere un infermiere come dicevamo nella prima parte o servono anche dei medici perché magari la persona anziana è in delle condizioni o la persona con una propria forma di malattia, e in una situazione critica

Oltre al fatto che quando prenotiamo dobbiamo metterci d’accordo per quanto riguarda la parte economica,e comunque il preventivo dettagliato con tutte le voci di spesa dipenderà dalla distanza da dove si trova la persona dove deve andare.