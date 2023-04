Pallanuoto serie B/girone quarto, la R.N. Auditore Crotone vince il campionato e ora pensa ai play-off.

R.N. Auditore 19

Polisportiva Acese 9

La partita l’hanno preparata davvero bene soprattutto in settimana. Conoscevano l’importanza della posta in palio e non volevano farsi sfuggire l’opportunità di chiudere il discorso primo posto nel girone già oggi. Sono partiti alla grande e hanno chiuso ogni discorso subito.

Un risultato importantissimo ed un traguardo bello e prestigioso. Hanno avuto passaggi a vuoto, i pallanotisti della R.N. ma sono stati bravi a riprendersi subito. Vincere un campionato non è mai facile. Vincerlo in un girone complesso lo è ancora di più. È un piccolo traguardo e adesso inizia la fase più importante della stagione. Il bello ed il brutto dei playoff. un nuovo e differente campionato. I valori si livellano e si parte tutti alla pari. Proporzionalmente la tensione sarà molto alta e tutti vorranno vincere. Quest’anno sono davvero preparati, giocano bene e hanno tanti punti di riferimento e armi per poter far male agli avversari.