Paramount + Channel 10, dall’Australia a Catania

Comunicato dell’Ufficio Stampa del Catania SSD

Una delle più importanti emittenti televisive australiane ha dedicato, in queste ore, ampio spazio al “prodigioso rilancio del Catania firmato da Rosario Pelligra”: Paramount + Channel 10 ha proposto interviste esclusive e collegamenti in diretta a cura del giornalista Michele Zappone, sottolineando la qualità dell’intuizione relativamente alle potenzialità della città di Catania ed evidenziando il valore del metodo imprenditoriale che conduce Rosario Pelligra al successo in diversi ambiti. “Siamo contenti di aver accolto Michele – spiega il Presidente – e vogliamo ringraziarlo per aver fatto conoscere ad una vastissima platea la nostra realtà, regalando un momento d’orgoglio ai siciliani lontani dalla terra d’origine. Tra la città di Catania e l’Australia c’è un legame forte che può portare benefici ed opportunità. Dallo stadio alla Pescheria, passando per Piazza Duomo, è stata una splendida giornata. C’è tanto entusiasmo, ne siamo orgogliosi. Ci vediamo al Massimino”.

Tutto pronto, al “Massimino” per la grande festa in campo e sugli spalti.